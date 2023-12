Upominki dla miłośników pielęgnacji. Prezent przyjazny skórze

Chociaż obecny czas powinien kojarzyć się beztrosko, wiele z nas żyje w przedświątecznym pędzie. Z jednej strony już planujemy rodzinne spotkania, z drugiej w pracy domykamy ostatnie zadania i planujemy budżety na kolejny rok. Gdzie w tym wszystkim znaleźć czas dla siebie albo na kupowanie prezentów? W obu przypadkach odpowiedzią są dermokosmetyki, dopasowane do potrzeb skóry. Marka Candid proponuje kilka rodzajów serum, spośród których każde wyróżnia się skoncentrowanym w 100% wegańskim składem. Do wyboru mamy więc m.in. kosmetyki do przesuszonej, podrażnionej skóry a także te, które radzą sobie ze zmarszczkami czy niedoskonałościami. Idealnym dopełnieniem takiej pielęgnacji jest odpowiedni krem, w pełni wegański i bazujący na naturalnych składnikach. Konsystencja kosmetyków jest wyjątkowo przyjemna, więc to sposób na dopieszczenie skóry podczas przedświątecznej gorączki. Jednocześnie dobry dermokosmetyk to doskonały pomysł na sprawdzony upominek. Co można znaleźć w ofercie marki?

Eliksir młodości

Jeszcze nie do końca został odkryty, ale z pewnością w walce ze zmarszczkami dobrze sprawdzi się Przeciwstarzeniowe serum do twarzy z koenzymem Q10 i astaksantyną (64,99). Dzięki zawartym w nim składnikom skutecznie wygładza nawet najbardziej widoczne linie na skórze. Dodatkowo poprawia jej strukturę, a także rozświetla i poprawia koloryt. W pielęgnacji anti-ageing świetnie sprawdzi się też wielozadaniowy krem do twarzy z retinolem 0,2% i kwercetyną (69,99 zł). To połączenie działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, a także wzmacnia naczyńka i działa odmładzająco. Dzięki temu krem poprawia sprężystość skóry, jej koloryt a także spłyca zmarszczki.

Koniec z niedoskonałościami

Jeśli od lat walczysz z nawracającym trądzikiem, zaskórnikami a skóra wydziela za dużo sebum warto sięgnąć po dermokosmetyki Candid w jasnoróżowym opakowaniu. Niwelujące niedoskonałości serum do twarzy z kwasem salicylowym i cynkiem (54,99 zł) zmniejsza łojotok, redukuje zmiany zapalne i pomaga ograniczać mnożenie się bakterii. W efekcie serum zmniejsza występowanie zmian trądzikowych, a dodatkowo dzięki lekkiej konsystencji nie zapycha porów. Jeśli wolisz bardziej kremową formułę tu warto polecić Niwelujący krem do twarzy z kwasem azelainowym i cynkiem (74,99 zł). Jest równie lekki, dzięki czemu nie powoduje powstawania zaskórników. Zmniejsza stany zapalne, rozjaśnia przebarwienia, zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i przeciwdziała powstawaniu krostek. Z pewnością to sposób na piękną skórę bez filtra!

Rozświetlenie i nawilżenie

Tego potrzebuje niemal każda skóra. Gdy jest poszarzała i odwodniona, gorzej odbija światło a przez to zmarszczki i niedoskonałości stają się bardziej widoczne. W efekcie ten stan dodaje nam lat! Aby szybko pomóc skórze warto sięgnąć po Odbudowujące serum do twarzy z ceramidami i wąkrotą azjatycką (59,99 zł). Ten dermokosmetyk błyskawicznie odbudowuje ochronę lipidową skóry, przez co zapobiegają jej przesuszaniu, ujędrnia skórę i poprawia jej owal. Skóra więc wygląda młodziej i odzyskuje naturalny blask.Aby wzmocnić działanie serum przyda się Odbudowujący krem z ceramidami i probiotykami (64,99 zł), który działa jak plaster na skórę. Przywraca jej komfort, nawilżenie i sprawia, że oznaki zmęczenia błyskawicznie znikają. Cera wygląda więc zdrowo i świeżo.

