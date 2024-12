W poniedziałek sie zacznie! Polki pobiegną do Biedronki na promocję!. Przepiękne perfumy za 13 zł. Zapach begamotki i wanilii, który działa jak pocałunek o poranku

Promocje w Biedronce! Modne perfumy za 13 zł

Wanilia to jeden z topowych zapachów na zimę 2024/2025. To wyjątkowo przyjemny aromat, który kojarzy się z zimową aurą i przyjemnymi doznaniami. Wanilia świetnie pasuje do wielu stylizacji i dobrze komponuje się z innymi, zimowymi aromatami. To właśnie wanilia jest tym składnikiem, którego warto szukać w zimowych zapachach. Czasy, gdy perfumy były bardzo drogie już dawno minęły. Obecnie nawet w marketach można znaleźć jakościowe i długotrwałe zapachy w przystępnych cenach. Najnowsza promocja Biedronki to wyjątkowa gratka dla miłośników perfum. Już w poniedziałek, 9 grudnia w wybranych sklepach sieci Biedronka dostępna będzie promocja na wody toaletowe Be Beauty. Kupując dwa flakony za jeden zapłacisz jedyne 12.99 zł. To świetna opcja na prezent lub, aby uzupełnić domowe zapachy.

W promocji Biedronki na zapachy Be Beauty dostępny jest między innymi flakon Sweet Destiny. To przyjemny zapach, idealnie na zimowe dni. Owocowo - kwiatowa kompozycja przyciąga i uwalnia dobre emocje. Be Beauty Sweet Destiny to przepiękny zapach dla kobiet o romantycznej naturze. W nutach głowy wyczuwalne są aromaty kwiatu pomarańczy i bergamotki. Nuty serca to zmysłowe połączenie tuberozy i jaśminu. Sprawiają one, że zapach zyskuje trójwymiarowość oraz romantyczny charakter. W nutach bazy znajdziesz wspomnianą wanilię, białe piżmo oraz drzewo cedrowe. Aromaty te otulają i dodają ciepła. Be Beauty Sweet Destiny to rewelacyjna propozycja dla pewnych siebie kobiet, które lubią lekkie i kwiatowe zapachy. Zapach ten świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień jak i na wieczorne wyjścia. W promocji Biedronki kupisz go za 12,99 zł ( przy zakupie dwóch sztuk).

