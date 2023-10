Wegański krem do stylizacji włosów, który zapewnia wiele korzyści, tworząc wiązania w strukturze włosa

Stworzony dla wszystkich rodzajów i tekstur włosów – aż do 3C, czyli do mocno kręconych włosów – ten luksusowy krem należy nakładać przed rozpoczęciem stylizacji na wilgotne, osuszone ręcznikiem włosy. Efekt: miękkie i gładkie włosy, a także siła i regeneracja od środka, dzięki naszym tworzącym wiązania molekułom. Krem do stylizacji Botanical Repair™ Bond Building Styling Creme również chroni włosy przed uszkodzeniami termicznymi do temperatury 230°C.

KOLEKCJA BOTANICAL REPAIR™ MARKI AVEDA

Krem do stylizacji włosów Botanical Repair™ Bond Building Styling Creme dołącza do rewolucyjnej, opierającej się na ekstraktach roślinnych kolekcji produktów regeneracyjnych do włosów. Znajdziemy w niej również: wzmacniający szampon i odżywkę Botanical Repair™ Strengthening Shampoo i Conditioner, maski – lekką i bogatą – intensywnie wzmacniające włosy Botanical Repair™ Intensive Strengthening Masques – Light i Rich, kurację bez spłukiwania Botanical Repair™ Strengthening Leave-In Treatment oraz serum wzmacniające włosy Botanical Repair™ Strengthening Overnight Serum. Ta regenerująca wiązania w strukturze włosa kolekcja jest przeznaczona do wszystkich rodzajów i tekstur włosów. Została wzbogacona świeżym, delikatnie kwiatowym, ziołowym aromatem z certyfikowanego organicznego ylang-ylang, róży i majeranku, a także innymi wyłącznie kwiatowymi i roślinnymi esencjami. Włosy pięknie pachną i wyglądają, a także są miękkie w dotyku.

TECHNOLOGIA BOTANICAL REPAIR™ WZMACNIAJĄCA 3 KLUCZOWE WARSTWY WŁOSA

Regeneracja w warstwie korowej włosa. Opracowane przez markę Aveda, tworzące wiązania molekuły pochodzenia roślinnego, wnikają w strukturę włosa, wzmacniając je od środka i zapewniając im zdrowy wygląd. Zapobieganie uszkodzeniom na poziomie łuski włosa. Przygotowana przez markę Aveda odżywcza mieszanka z roślinnych makroskładników – awokado, zielonej herbaty i sacha inchi – wygładza łuski włosów, zapobiegając ich uszkodzeniom i ułatwiając rozczesywanie.O chrona zewnętrznej warstwy lipidowej. Ochronny kompleks Aveda tworzy roślinną warstwę F – niewidoczną, odporną na wodę powłokę lipidową, która “skleja” powierzchnię łuski włosa – aby zwiększyć ochronę przed możliwymi uszkodzeniami włosów w przyszłości.

Zobacz także: Piękne dłonie - jak zadbać o skórę rąk w sezonie jesienno-zimowym?

“W Aveda nieustannie poszukujemy dla składników syntetycznych naturalnych zamienników, które gwarantują takie same lub nawet lepsze korzyści oraz działanie” powiedziała Camille Sasik, doktor w dziedzinie chemii polimerów i Director of Hair Care Formulation w Aveda. “Spójrzmy na przykład na molekułę wykorzystaną w produktach Botanical Repair™, która zapewnia tworzenie wiązań w strukturze włosów, i którą pozyskujemy nie z substancji ropopochodnych, tylko z kukurydzy. Jest to niezwykle silna molekuła pochodzenia roślinnego, która utrzymuje nasze wysokie standardy skuteczności, a także zapewnia wspaniałe właściwości w zakresie wzmacniania i regeneracji włosów”.

STANDARDY ŚRODOWISKOWE

Krem do stylizacji Botanical Repair™ Bond Building Styling Creme to wegański produkt w 98% pochodzenia naturalnego2, który nie zawiera silikonów i posiada akredytację w ramach programu Leaping Bunny. Oferujemy go w tubkach wykonanych w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego i w 100% wytwarzany w oparciu o energię odnawialną, pochodzącą z posiadanych przez Aveda na terenie głównej fabryki paneli słonecznych i/lub energii wiatru1.

BOTANICAL REPAIR™ PROFESSIONAL COLOR TREATMENT

Zapewnij włosom intensywną regenerację przy okazji następnej wizyty w salonie podczas profesjonalnej koloryzacji z produktami Botanical Repair™ Professional Color Treatment. Jest to kuracja w 93% pochodzenia naturalnego2, która wzmacnia włosy, tworząc w ich strukturze nowe wiązania, a także już po jednym użyciu znacznie zapobiega uszkodzeniom, pozostawiając włosy 5X mocniejsze2.

DOSTĘPNOŚĆ

Krem do stylizacji Botanical Repair™ Bond Building Styling Creme będzie dostępny od kwietnia 2023 w wybranych salonach fryzjerskich, marki Aveda, a także w oficjalnym sklepie internetowym na stronie aveda.eu, jak również w wybranych perfumeriach Douglas i na Douglas.pl

i Autor: Materiały prasowe Aveda

