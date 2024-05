Wiosenne trendy makijażowe TK Maxx!

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Odpowiednio wymodelowane brwi podkreślają piękno oczu i dodają spojrzeniu wyrazistości. Dzisiaj makijaż brwi stanowi jeden z najważniejszych elementów całego makeupu, stanowi on idealną ramę dla oczy i podkreśla makijaż twarzy. Jeszcze z dziesięć lat temu malowanie i mocne podkreślanie brwi należało do rzadkości, dzisiaj jednak mało kto wyobraża sobie pełen makijaż bez odpowiedniego wyrysowania brwi. Stanowią one swego rodzaju ramę dla oczy i cały makeup wygląda lepiej. Pomalowanie brwi pomagają również wyostrzyć rysy twarzy i nadają jej charakter. Przez wiele sezonów modne było dosyć mocne ich podkreślanie, niemalże jak od linijki. Ten trend jednak powoli mija. Obecnie w modzie jest delikatne i naturalne podkreślenie brwi. To technika idealnie sprawdzająca się u osób, które posiadają mocne brwi i ostre rysy twarzy. Taki makijaż doda spojrzeniu subtelności i delikatność, a co ważne, jest do doskonała metoda, by wizualnie odmłodzenie twarzy.

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie.

