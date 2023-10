Witchy beauty - przygotowujemy skórę pod halloweenowy makijaż

Upiornie Promienna Skóra - LUNA 4

Pierwszy krok do udanego makijażu to odpowiednio czysta skóra. Najnowsze urządzenie do oczyszczania twarzy od FOREO - LUNA 4 lub jej bestsellerowa starsza siostra LUNA 3 stanie się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Dzięki technologii T-Sonic™ i silikonowym wypustkom szczoteczka delikatnie, ale niezwykle skutecznie usuwa martwy naskórek i wszelkie zanieczyszczenia, pozostawiając skórę gładką, promienną i gotową na aplikację makijażu. LUNA 4 jest dostępna w różnych wersjach kolorystycznych, dzięki czemu możesz dopasować ją do swojego ulubionego halloweenowego looku. UFO 3 - urządzenie przyśpieszające działanie maseczki.

Zobacz także: Świąteczne flow przez cały grudzień! Poznaj kalendarze adwentowe Phlov by Anna Lewandowska

i Autor: materiały prasowe FOREO

Przeraźliwie Intensywne Nawilżenie - UFO 3

Gdy Twoja skóra jest idealnie oczyszczona, pora zadbać o jej nawilżenie. Urządzenie UFO 3 to nowa era pielęgnacji skóry. Dzięki innowacyjnym technologiom ciepła (i zimna), pulsacji sonicznych oraz terapii światłem LED, UFO 3 zapewnia ekstra dawkę nawilżenia i przyspiesza wchłanianie składników aktywnych zawartych w maseczce. Pod makijaż halloweenowy polecamy wybór maseczki Make My Day, która dzięki formule z kwasem hialuronowym i czerwonymi algami jest idealna dla wszystkich rodzajów skóry, a zwłaszcza skóry suchej, odwodnionej i narażonej na szkodliwe działanie otoczenia. Pozwól urządzeniu wzmocnić jej działanie w trakcie dwuminutowego programu, pozostawiając skórę jedwabiście gładką i promienną.

Straszliwie skuteczne duo do demakijażu od FOREO

Po zakończonym wieczorze Halloween wracamy do rzeczywistości. Czas na demakijaż, a tu produkty od marki FOREO sprawdzą się doskonale. W pierwszej kolejności użyj masełka LUNA™ Ultra-Nourishing Cleansing Balm. To lekki balsam, który zmienia się w aksamitny olejek, aby skutecznie usuwać nawet wodoodporny makijażu, SPF i sebum. Uwielbiana przez skórę formuła dokładnie oczyszcza i dogłębnie odżywia cerę, pozostawiając ją miękką i odżywioną. Kolejny krok to Microfoam Clenser 2.0, czyli zmieniająca się z aksamitnego kremu w delikatne mikrobąbelki pianka. Jej formułą delikatnie zmywa głębokie zabrudzenia oraz pozostałości po pierwszym etapie demakijażu. Jeśli czujesz taką potrzebę, do tej szwedzkiej rutyny możesz dołożyć również szczoteczkę soniczną LUNA 4.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Ze szczoteczką LUNA 4, urządzeniem UFO 3 oraz kosmetykami FOREO Twoja skóra będzie gotowa na każdy halloweenowy makijaż. Wczuj się w magię tej nocy i zabłyśnij dzięki FOREO. Niech w Halloween błyszczy nie tylko Twój kostium, ale także Twoja skóra!