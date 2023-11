Wszystko, co musisz wiedzieć o oczyszczaniu skóry

Hydrofilna oliwka w żelu z serii Total Revital solution to produkt wielofunkcyjny. Skutecznie usuwa makijaż i oczyszcza skórę, a przy tym jest delikatna dla wrażliwej skóry, nie podrażnia jej. Co więcej, to produkt, który już na etapie oczyszczania pielęgnuje cerę. To zasługa zawartych w niej składników aktywnych, które sprawiają, że skóra po jej użyciu jest nawilżona i jedwabiście gładka.

Zobacz także: Sposoby na nawilżenie skóry! Bez tego żaden krem nie zadziała

Co kryje się w formule Hydrofilnej oliwki w żelu Total Revital Solution?

endemiczna alga niebieska LANABLUE – ze względu na silne właściwości regeneracyjne uznana za roślinną alternatywę dla retinolu,

ekstrakt z figi - działa nawilżająco i antyoksydacyjnie,

olej ze słodkich migdałów – nawilża i wzmacnia płaszcz ochronny naskórka,

masło mango i shea – mają właściwości nawilżające i regenerujące,

olej z nasion marchwi -poprawia elastyczność i wspomaga redukcję zmarszczek.

Boisz się, że formuła kosmetyku będzie zbyt tłusta dla twojej cery? Niepotrzebnie! Ten wyjątkowy produkt po zetknięciu z wodą zamienia się w delikatną piankę, którą z łatwością zmyjesz ze skóry. Efekt? Czysta skóra, ale także dobrze nawilżona, niezwykle miękka i wygładzona.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Masło do oczyszczania i demakijażu FaceBoom SuperStar podobnie jak hydrofilna oliwka świetnie rozpuszcza wodoodporny makijaż, bez podrażniania wrażliwej skóry wokół oczu. Jego kremowo-maślana konsystencja w kontakcie z ciepłą skórą przemienia się w łatwy do rozprowadzenia na twarzy olejek. Po dodaniu odrobiny wody kosmetyk zaczyna szybko emulgować i łatwo się spłukuje ze skóry. Formuła masła została wzbogacona o składniki wpływające na kondycję i wygląd cery.

Skład masła do oczyszczania i demakijażu SuperStar:

olej babassu, - nawilża, zmiękcza, wygładza i poprawia elastyczność, wzmacnia płaszcz ochronny naskórka,

masło kakaowe – uelastycznia, ujędrnia i wzmacnia barierę lipidową, chroniąc przed przesuszeniem,

masło mango i masło shea – niezastąpione w procesie odbudowy i regeneracji naskórka.

Zaletą masełka jest także jego wyjątkowa wydajność! Wystarczy niewielka ilość żeby wykonać demakijaż całej twarzy.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Micelarna galaretka do demakijażu Clean Comfort Bielenda Professional Supremelab to kosmetyk 2w1, sprawdza się jako produkt do demakijażu, ale można także używać go do mycia twarzy. Nie zawiera agresywnych środków myjących, a jedynie te łagodne w postaci Gliko-lipidów, powstających dzięki procesowi biofermentacji cukrów. Galaretka jest łagodna dla delikatnej skóry wokół oczu – nie podrażnia i nie przesusza! Co jeszcze znajdziesz w formule Micelarnej galaretki do demakijażu Supremelab?

D-Panthenol - silnie łagodzi, koi, a także nawilża i zmiękcza skórę,

fermentowaną wodę ryżową – bogata w aminokwasy, witaminy i minerały, wspiera regenerację skóry.

To co jeszcze wyróżnia Micelarną galaretkę do demakijażu – możesz ją stosować na 2 sposoby: nakładając na wacik kosmetyczny lub nakładając zwilżonymi dłońmi na suchą skórę twarzy i delikatnie rozmasowując ją na skórze, do momentu rozpuszczenia makijażu i zanieczyszczeń. A następnie spłukać twarz letnią wodą.

i Autor: Materiały prasowe Bielenda