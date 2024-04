Wyjątkowa kolekcja w sklepach TK MAXX. Część zysku zostanie przekazana na cele charytatywne

Ubrania i dodatki do domu to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie siebie i przestrzeni wokół, dzięki nim możemy podkreślić swój charakter oraz osobowość. Kiedy za oknami dni stają się coraz dłuższe, a pogoda przyjemniejsza w naszych garderobach rządzą lżejsze tkaniny, kolory oraz pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa. Początek sezonu to idealny czas, by uzupełnić braki w swojej szafie i zapolować na modne perełki na nadchodzące miesiące.

Już niedługo – z początkiem maja – w sklepach TK Maxx w Polsce dostępna będzie wyjątkowa kolekcja z Fridą Kalho. Wyjątkowa, bo charytatywna – część zysku ze sprzedaży zostanie przeznaczona na cel charytatywny dla Akademii Przyszłości. W skład kolekcji wchodzą: Zeszyt A5, Zeszyt ćwiczeń B5, Bawełniana saszetka, Zestaw długopisów, Kubek podróżny, Zestaw notatników A5, Książeczki do torebki, Butelka na wodę, Torba materiałowa, Torba na lunch.

i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

