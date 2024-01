Wyjątkowa premiera polskiej marki elektroniki użytkowej z kategorii beauty

W ofercie BeLike pojawiło się urządzenie do peelingu kawitacyjnego z 3 trybami pracy: oczyszczanie, nawilżenie oraz lifting. Za pomocą technologii ultradźwiękowej głęboko oczyszcza ono cerę z zabrudzeń oraz sebum, a także złuszcza martwy naskórek. Wykorzystana w nim częstotliwość drgań to 15 kHz. Dodatkowo urządzenie do peelingu kawitacyjnego wspiera redukcję widoczności zmarszczek, leczenia trądziku i ujędrniania skóry. Za jego pomocą możliwe jest także wykonanie zabiegu senoforezy, polegającego na wtłaczaniu substancji aktywnych w głąb skóry za pośrednictwem ultradźwięków, co wspomaga wchłanianie się preparatów pielęgnacyjnych. Korzystanie z urządzenia polecane jest osobom ze skórą tłustą, mieszaną i trądzikową, a także suchą i pozbawioną blasku. Moc urządzenia do 2 W, zasilanie przebiega za pomocą akumulatora o pojemności 500 mAh, zestaw zawiera przewód USB do ładowania. Urządzenie do peelingu kawitacyjnego BeLike w kolorze białym dostępne jest w cenie 99,99 zł.

Zobacz także: Zimą zawsze stawiam to na parapecie. Pochłania wilgoć na oknach niczym gąbka. Domowy sposób na wilgoć na oknach i ramach okiennych

Premierowo na rynku ukazało się także urządzenie do mikrodermabrazji BeLike z 4 poziomami intensywności pracy. Zabieg mikrodermabrazji wspomaga usuwanie zanieczyszczeń ze skóry, pomaga odblokowywać pory oraz wspiera proces przywracania skórze gładkości. Urządzenie posiada 6 wymiennych głowic, z czego 3 dopasowane są do potrzeb konkretnych partii: do ciała, twarzy oraz okolic oczu i ust. Dwie końcówki, różniące się wielkością otworu ssącego, pozwalają na dopasowanie urządzenie do potrzeb skóry w zależności od typu cery oraz rodzaju zanieczyszczeń. Ostatnia końcówka, z otworem owalnym, służy do pielęgnacji wspierającej usuwanie drobnych zmarszczek. Urządzenie BeLike ma moc 3 W oraz posiada zasilanie akumulatorowo-sieciowe, jego akumulator ma pojemność 500 mAh, a w zestawie znajduje się bezprzewodowa stacja dokująca wraz z przewodem USB. Urządzenie do mikrodermabrazji BeLike w kolorze białym dostępne jest w cenie 119,99 zł.

Masażer do okolic oczu BeLike wyposażony jest w 3 tryby masażu: wibracje, nagrzewanie oraz wibracje + nagrzewanie. Częstotliwość wibracji to 180/sekundę, a temperatura nagrzewania to ok 42°C. Urządzenie działa z mocą 4,2 W, a zastosowany w nim akumulator ma pojemność 200 mAh, jego naładowanie trwa do 90 minut. W zestawie znajduje się kabel ładujący. Masażer do okolic oczu BeLike w kolorze różowym dostępny jest w cenie 79,99 zł.

Premierowo ukazały się także szczoteczki do oczyszczania twarzy BeLike wyposażone w 4 tryby pracy: soniczna w kolorze zielonym w cenie 59,99 zł oraz okrągła obrotowa w kolorze różowym dostępna w cenie 69,99 zł.

i Autor: Materiały prasowe BeLike

i Autor: Materiały prasowe BeLike