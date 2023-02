Wyśmienity trik na malowanie kreski na opadającej powiece. W ten sposób otworzysz oko i odejmiesz sobie lat. Hit dla kobiet po 50-tce

Makijaż dla kobiet dojrzałych. Jak malować kreski na opadających powiekach

Czarna kreska eyeliner'em to klasyka makijażu. To prawdziwie elegancki make-up kojarzący się ze stylem pin-up girl. Wraz z wiekiem jednak zmieniają potrzeby naszej skóry i jej wygląd. Musimy starannie dobierać kosmetyki, również te do makijażu. Nie wszystkie one będą nam służyły. Dla przykładu, rozświetlacze i róże z widocznymi drobinami mogą podkreślać fakturę skóry oraz zmarszczki. Również kreski eyeliner'em bywają problematyczne. Dotyczy to przede wszystkim kobiet z opadającą powieką. Nadmiar skóry zlokalizowany na górnej części oka opada na nie sprawiając wrażenie mniejszego i zamkniętego oka. Makijaż w takim przypadku powinien maksymalnie je otwierać i powiększać. Okazuje się, że kreska eyeliner'em może w tym pomóc. Jak pokazuje w swoim filmiku na TikToku agakle_, aby wykonać poprawnie kreską na opadającej powiece musisz delikatnie obrysować górną część oka, a następnie stworzyć linię wydłużającą oko na zewnątrz. Dopiero wtedy narysuj kreskę ku górze i połącz je ze sobą. W ten sposób optycznie wydłużysz linią rzęs, a popularna "jaskółka" znajdzie się poza obszarem opadania powieki.

