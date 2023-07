Z delikatnością zadbaj o swoją skórę

Zanieczyszczona skóra podatna jest na rozwijanie się stanów zapalnych, dlatego zawsze dbaj o jej oczyszczanie. W wakacje jest to szczególnie istotne! Oczyszczanie skóry to etap w pielęgnacji, którego nie można pomijać. Eksperci są zgodni, twarz należy oczyścić przynajmniej raz dziennie - wieczorem. Trwają dyskusje dotyczące porannego oczyszczania. Niektórzy sugerują, że skóry bardzo wrażliwe mogą je pominąć lub stosować bardzie delikatne preparaty oczyszczające, takie jak pianki. Wieczorem jednak możesz skupić się na dogłębnym oczyszczeniu i zapewnieniu Twojej skórze przyjemnych doznań. Marka BasicLab przygotowała właśnie wyjątkową kolekcję pielęgnacyjną dla wszystkich wrażliwców. Co w niej znajdziemy?

Zestaw: Primer tonizujący + pianka myjąca do skóry ultrawrażliwej

Zestaw do codziennego oczyszczania i tonizacji skóry cery nadreaktywnej, ultrawrażliwej lub okresowo uwrażliwionej. Efektywnie, a zarazem delikatnie usuwa zanieczyszczenia, koi oraz przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji. Dermatologiczna pianka myjąca, dzięki połączeniu łagodnych substancji myjących oraz oleju z awokado, skutecznie i delikatnie oczyszcza, nie zaburzając równowagi bariery hydrolipidowej. Emulsyjny primer tonizujący łączy w sobie funkcję aktywnego toniku i bazy pod pielęgnację. Nawilża, regeneruje i przygotowuje skórę do przyjęcia produktów nałożonych w następnej kolejności. Ułatwia aplikację i minimalizuje ryzyko rolowania się innych kosmetyków.

ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:

wrażliwej i utrawrażliwej,

bardzo suchej i odwodnionej,

w trakcie kuracji dermatologicznych, poddawanej zabiegom kosmetologicznym,

w okresie stosowania retinoidów i kwasów,

skłonnej do podrażnień i zaczerwienień,

atopowej, z egzemą.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1x Dermatologiczna pianka myjąca przeznaczona do cery ultrawrażliwej 150ml1x Primer tonizujący do skóry nadreaktywnej, ultrawrażliwej 150ml

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Zestaw: Primer tonizujący + pianka myjąca do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej

Zestaw do codziennego oczyszczania i tonizacji skóry cery suchej i wrażliwej ze skłonnością do podrażnień czy ściągnięcia. Efektywnie usuwa nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia, redukuje szorstkość oraz przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji. Nawilżająca pianka myjąca, dzięki połączeniu łagodnych substancji myjących oraz oleju z awokado, skutecznie i delikatnie oczyszcza, nie zaburzając równowagi bariery hydrolipidowej. Primer tonizujący łączy w sobie funkcję aktywnego toniku i bazy pod pielęgnację. Nawilża, wygładza i przygotowuje skórę do przyjęcia produktów nałożonych w następnej kolejności. Ułatwia aplikację i minimalizuje ryzyko rolowania się innych kosmetyków.

ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:

tłustej i mieszanej,

trądzikowej,

wrażliwej,

ze skłonnością do rozszerzania porów.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1x Normalizująca pianka myjąca przeznaczona do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej 150ml,

1x Primer tonizujący przeznaczony do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej 150ml.

Zestaw: Primer tonizujący + pianka myjąca do skóry suchej i wrażliwej

Zestaw do codziennego oczyszczania i tonizacji skóry cery suchej i wrażliwej ze skłonnością do podrażnień czy ściągnięcia. Efektywnie usuwa nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia, redukuje szorstkość oraz przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji. Nawilżająca pianka myjąca, dzięki połączeniu łagodnych substancji myjących oraz oleju z awokado, skutecznie i delikatnie oczyszcza, nie zaburzając równowagi bariery hydrolipidowej. Primer tonizujący łączy w sobie funkcję aktywnego toniku i bazy pod pielęgnację. Nawilża, wygładza i przygotowuje skórę do przyjęcia produktów nałożonych w następnej kolejności. Ułatwia aplikację i minimalizuje ryzyko rolowania się innych kosmetyków.

ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:

suchej i odwodnionej,

okresowo przesuszonej,

wrażliwej.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1x Nawilżająca pianka myjąca przeznaczona do cery suchej i wrażliwej 150ml,

1x Primer tonizujący przeznaczony do skóry suchej i wrażliwej 150ml,

Zestaw: Primer tonizujący + pianka myjąca do skóry naczynkowej i wrażliwej

Zestaw do codziennego oczyszczania i tonizacji skóry cery naczynkowej i wrażliwej ze skłonnością do podrażnień czy ściągnięcia. Efektywnie usuwa nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia, wycisza oraz przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji. Kojąca pianka myjąca, dzięki połączeniu łagodnych substancji myjących oraz oleju z awokado, skutecznie i delikatnie oczyszcza, nie zaburzając równowagi bariery hydrolipidowej. Primer tonizujący łączy w sobie funkcję aktywnego toniku i bazy pod pielęgnację. Nawilża, redukuje zaczerwienienia i przygotowuje skórę do przyjęcia produktów nałożonych w następnej kolejności. Ułatwia aplikację i minimalizuje ryzyko rolowania się innych kosmetyków.

ODPOWIEDNI DLA SKÓRY:

naczynkowej,

skłonnej do zaczerwienień,

wrażliwej i nadreaktywnej.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1x Kojąca pianka myjąca przeznaczona do cery naczyniowej i wrażliwej 150ml,

1x Primer tonizujący przeznaczony do skóry naczynkowej i wrażliwej 150ml.

