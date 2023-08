Z San Francisco do Szwecji! Wyjątkowy konkurs dwóch legendarnych marek beauty. Wygraj wyjątkowe nagrody

Zakazane kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Takie lakiery do paznokci podkreślają zmarszczki na dłoniach. Skóra jak u zombie. Zaprzeczenie stylu i elegancji

Wyjątkowy konkurs FOREO i Benefit Cosmetics. Wygraj kosmetyczne hity

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs trwa na Instagramie. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: "Wybierasz się na wakacje last minute. Który z produktów FOREO i Benefit spakujesz do swojej kosmetyczki i dlaczego?" Osoba biorąca udział w konkursie powinna też oznaczyć w komentarzu jedno dodatkowe konto oraz śledzić profile @benefitpoland i @foreo_pl. Konkurs trwa do 29 sierpnia.

Co można wgrać?

Nagrodą w Konkursie jest zestaw składający się z:

FOREO LUNA 4 go - wykorzystuje impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie, silikonowe wypustki do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczna, od szczotek z nylonowym włosiem.

pianki do mycia twarzy Good Cleanup Benefit Cosmetics - ten żel do oczyszczania skóry w piance da Ci wyjątkowe uczucie odświeżenia! Widocznie usuwa bród, sebum i nieczystości, aby Twoje pory wyglądały na mniejsze i wygładzone, a skóra na oczyszczoną przez długi czas! Czysta i gładka skóra bez uczucia suchości i ściągnięcia.

maseczki Speedy Smooth Benefit Cosmetics - ta bankietowa maska o błyskawicznym efekcie, w 5 minut lub mniej widocznie zmniejszy widoczność porów, wygładzi skórę i wchłonie nadmiar sebum. Lekka, żelowa formuła zamienia się w glinkę i sprawi, że Twoja skóra będzie miękka i odświeżona.

kremu Smooth Sip Benefit Cosmetics - ten lekki krem nawilżający wygładza widoczność porów, jest niewyczuwalny na skórze i odświeża. Formuła na bazie wody i żelowo-kremowa konsystencja nawilżają przez 12 godzin. Skóra pozostaje miękka i odżywiona, a jej faktura gładka na długo.