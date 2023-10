Zabiegi z kwasami w domowym SPA. 3 wyzwania wymagającej skóry

Przebarwienia, trądzik pospolity, utrata blasku i objawy starzenia – to kluczowe wyzwania, z jakimi zmaga się nasza skóra. Bez względu na rodzaj cery kluczowa dla efektywności pielęgnacji zawsze jest personalizacja. A zatem rytuał pielęgnacyjny powinien zostać skomponowany dokładnie tak, by wychodził naprzeciw naszym potrzebom. Kosmetolodzy wskazują, że do domowej pielęgnacji warto włączyć dermopeelingi kwasowe, które w odpowiednich stężeniach idealnie wpływają na kondycję wymagającej skóry. Co warto wiedzieć o właściwościach kwasów i jak je stosować?

– Stosując dermopeelingi kwasowe należy kierować się tzw. „rytuałem czterech kroków”. Krok pierwszy to zawsze oczyszczenie i odtłuszczenie. Do przeprowadzenia tego etapu wybieramy ulubiony kosmetyk do demakijażu, a następnie stosujemy specjalny odtłuszczacz SOLVERX® dermopeel. Krok drugi to faza aktywna. Polega ona na aplikacji odpowiedniego dla nas dermopeelingu na maksymalnie pięć minut. Następnie neutralizujemy działanie kwasu pianką SOLVERX® dermopeel neutralizator – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki SOLVERX®. – Warto wzbogacić tę procedurę nałożeniem na skórę wybranej maski SOLVERX dermopeel, którą pozostawiamy na twarzy na kwadrans. Po zabiegu zawsze należy zabezpieczyć skórę kremem z filtrem – dodaje.

Jak podkreślają eksperci, kluczową kwestię stanowi dobór odpowiedniego dermopeelingu, czyli zestawienia kwasów, do aktualnych potrzeb naszej cery. Jak to zrobić? Kosmetolodzy podpowiadają.

Na przebarwienia i utratę blasku

Wyzwanie nr 1: utrata blasku i przebarwienia. Eksperci wskazują na dwa tandemy, które skutecznie wspierają nas w odzyskaniu upragnionego, zdrowego kolorytu skóry. Pierwszy z nich to kwas migdałowy z kwasem jabłkowym, które skutecznie przeciwdziałają przebarwieniom powstałym w wyniku reakcji na słońce, zmian hormonalnych lub trądziku. – Domowa terapia dermopeelingami efektywnie wpływa na niwelowanie przebarwień. Kwas migdałowy ma właściwości delikatnie złuszczające, a jabłkowy bardzo skutecznie wygładza cerę. Jeśli koloryt naszej skóry bywa nierówny, sięgnijmy po dermopeelingi oparte na połączeniu tych kwasów – mówi Agnieszka Kowalska.

Specjaliści wskazują także na drugi, bezcenny duet – tym razem dla skóry pozbawionej blasku, zaczerwienionej lub z tzw. „cerą palacza”. Tu bardzo wysoką skuteczność wykazuje zestawienie: kwas laktobionowy z witaminą C, które wzmacnia naczynia krwionośne i przywraca skórze blask oraz promienność.

Kiedy skóra wymaga odmłodzenia

Wyzwanie nr 2: odmłodzenie. Szczególnie wysoką skuteczność w walce z objawami starzenia wykazują kwasy mlekowy i glikolowy, które idealnie działają w tandemie. – Kwas glikolowy spłyca drobne zmarszczki i bruzdy oraz efektywnie złuszcza naskórek. Mlekowy z kolei nie tylko nawilża i złuszcza, ale przede wszystkim skutecznie stymuluje produkcję ceramidów. Zestawienie obu kwasów stosowane w pielęgnacji domowej bardzo dobrze wpływa na cerę wymagającą odmłodzenia – mówi Agnieszka Kowalska. – Dzięki dermopeelingowi Anti-Age SOLVERX® skóra odzyskuje jędrność i sprężystość. Znacznie mniej widoczne stają się także obawy fotostarzenia – dodaje.

Dla skóry trądzikowej

Wyzwanie nr 3: trądzik. Jako bardzo skuteczne dla poprawy kondycji cery trądzikowej, kosmetolodzy wskazują z kolei połączenie kwasów laktobionowego i azelainowego, które tworzy duet regenerujący, przeciwzapalny i nawilżający. Praktyka pokazuje, że włączenie tego tandemu do rytuału pielęgnacyjnego sprzyja redukcji zaczerwienień i dokuczliwych zmian o charakterze zapalnym. – Kwas azelainowy efektywnie łagodzi stany zapalne, reguluje wydzielanie sebum i niweluje rumień. Z kolei laktobionowy – silnie nawilża oraz skutecznie wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry, co w przypadku trądziku jest bezcenne – mówi Agnieszka Kowalska. – Zawarte w dermopeelingu Anti-Acne SOLVERX® połączenie kwasu laktobionowego i azelainowego redukuje zmiany zapalne i odbudowuje naskórek, wykazując wysoką efektywność – dodaje.

Skuteczna, świadoma domowa pielęgnacja zawsze oparta jest na obserwacji potrzeb skóry i personalizacji. Kosmetolodzy wskazują, że kluczem do efektywności jest także odpowiedni dobór kwasów, jakie zastosujemy w codziennym rytuale.

DERMOPEELING VIT-C

Wskazania:

Dermopeeling kwasowy przeznaczony do skóry matowej, szarej, z tendencją do rumienia.

Wyróżniki:

Skuteczność działania zapewnia 30% kombinacja witaminy C z kwasem laktobionowym.

trzy odmiany WITAMINY C - sprawia, że skóra odzyskuje zdrowy blask i promienność.

KWAS LAKTOBIONOWY - skuteczny w procesie wzmocnienia naczynek i walce z rumieniem.

