Zacznij myśleć o prezentach. Świąteczne zestawy dla miłośników pielęgnacji

Sesderma – jako marka z ponad 30-letnim doświadczeniem potrafi spełniać marzenia o zdrowej, pięknej i młodo wyglądającej skórze. Zestawy 1+1 to dwa produkty, które stosowane razem wzajemnie uzupełniają swoje działanie i intensyfikują efekty.

- Zestawy Sesderma 1+1 to wyjątkowa forma sprzedaży naszych produktów. Klientki otrzymują dwa produkty w cenie jednego. Zestawy świąteczne dostępne będą w kosmetyczkach, które są dodatkowym prezentem od marki. Na oznaki starzenia rekomenduję zestaw RETI AGE, by dodać skórze blasku – C-VIT lub inspirowany zabiegiem mezoterapii MESOSES mówi - Elżbieta Skalska, Global Business Director Sesderma

Bezwzględny dla zmarszczek, delikatny dla skóry!

RETI AGE działa na wszystkie oznaki starzenia, takie jak głębokie zmarszczki, odwodnienie, przebarwienia czy szorstka skóra. RETI AGE Krem przeciwstarzeniowy, w którym połączono trzy formy retinolu z koktajlem antyoksydacyjnym i kwasem hialuronowym zapewni twojej skórze działanie przeciwstarzeniowe, wygładzające i nawilżające. RETI AGE Krem kontur oczu niweluje oznaki starzenia się skory, takie jak zmarszczki mimiczne, bruzdy czy kurze łapki. Włącz RETI AGE do codziennej pielęgnacji, a twoje skóra zostanie ujędrniona, napięta i wygładzona.

Stosowanie: RETI AGE stosuj na oczyszczoną cerę. RETI AGE Krem kontur oczu nanieś na suchą, czystą skórę wokół oczu i delikatnie rozmasuj. RETI AGE Krem aplikuj rano i wieczorem. Delikatnie wmasuj aż do wchłonięcia.

SESDERMA ZESTAW 1+1 C-VIT Serum 30 ml + C-VIT Krem 50 ml

Dodaj blasku swojej skórze!

C-VIT przeznaczony jest dla skóry wymagającej intensywnego działania rozświetlającego i odmładzającego.

C-VIT Serum liposomowe zawiera najbardziej stabilną postać witaminy C, która dzięki zastosowaniu nanotechnologii dociera do głębokich warstw skóry. Serum doda twojej skórze blasku, wyrówna jej koloryt i zredukuje zmarszczki. C-VIT Krem do twarzy to ratunek dla zmęczonej, matowej i pozbawionej energii skóry. Zapobiega fotostarzeniu, przywracając cerze witalność, jędrność, elastyczność i piękny koloryt. Włącz do codziennej pielęgnacji C-VIT, a dzień po dniu twoja skóra będzie coraz bardziej rozświetlona, gładka i nawilżona.

Stosowanie: C-VIT Serum liposomowe stosuj na oczyszczoną cerę. Aplikuj kilka kropli serum C-VIT na twarz, szyję i dekolt i delikatnie wmasuj. Serum może być stosowane pod oczy przy zachowaniu 3-5 mm od oka. C-VIT Krem do twarzy stosuj rano i wieczorem po aplikacji serum, masując aż do wchłonięcia.

SESDERMA ZESTAW 1+1 MESOSES Serum 30 ml + MESOSES Krem 50 ml

Koktajl młodości dla Twojej skóry!

MESOSES to gama produktów inspirowanych zabiegami mezoterapii, zapewniających efekt regeneracji, odmłodzenia i zniwelowania oznak starzenia. MESOSES Serum to intensywny koktajl liposomowy, który zawiera wysokie stężenie aminokwasów, witamin, kwasy hialuronowego, wyciągi roślinne oraz kompleks napinający. Poprawia wygląd skóry, czyniąc ją gładszą i bardziej miękką. MESOSES Krem zawiera aminokwasy zamknięte w liposomach, dzięki czemu poprawia elastyczność, zwiększa napięcie i odżywienie cery, a tym samym wygładza zmarszczki mimiczne.

Włącz MESOSES do swojej codziennej pielęgnacji i zapewnij swojej skórze widocznie młodszy wygląd.

Stosowanie: Stosuj MESOSES na oczyszczoną cerę. Aplikuj kilka kropli MESOSES Serum na twarz, szyję i dekolt i delikatnie wmasuj. Serum może być stosowane pod oczy przy zachowaniu 3-5 mm odstępu od oka. MESOSES Krem do twarzy stosuj rano i wieczorem po aplikacji serum, masując aż do wchłonięcia.

