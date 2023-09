Zadbaj o swoje ciało. Pożegnaj się z rozstępami oraz wrastającymi włoskami

Markowe perfumy w wielkiej promocji Rossmanna. Ten zapach to radość i szczęście zamknięte we flakonie za mniej niż 100 zł. Tajemnicza porzeczka i zmysłowy jaśmin otulą Twe zmysły

Retinoidy to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nich głośno. Działa one rewelacyjne, jednak wymagają odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol i retinal to substancje z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenikają one w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry.

Marka BasicLab jak jedna z pierwszych wprowadziła w Polsce „modę na retinol”. Mają oni w swojej ofercie szeroki wybór kosmetyków z retinoidami o różnych składach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Od produktów z niewielkimi stężeniami retinolu dla początkujących po sera z nawet 1 proc. czystego retinolu. Hitem BasicLab są również produkty z retinalem, który w przeciwieństwie do retinolu wykazuje mniejsze skutki uboczne. Budowanie tolerancji na retinal wiąże się zmniejszoną ilością nieprzyjemnych efektów, takich jak podrażnienia oraz suchość skóry. Teraz BasicLab wraca z produktem, jakiego jeszcze nie mieli w swojej ofercie. W dużej większości, jeżeli mówimy o zmarszczkach i procesach starzenia się skóry, skupiamy się jedynie na twarzy, a przecież nie tylko ona się starzeje. Marka BasicLab doskonale o tym wie i przygotowała wyjątkowy produkt do ciała właśnie z retinalem.

KORYGUJĄCY BALSAM DO CIAŁA 0,2% CZYSTEGO RETINALU

Specjalistyczny balsam korygujący z 0,2% stabilnego retinalu to wysoce skuteczny produkt przeznaczony do pielęgnacji ciała na noc. Stymulując skórę do odnowy, zapewnia szeroki zakres działania: redukuje niedoskonałości, przebarwienia oraz świeże rozstępy. Poprawia gęstość skóry, skutkując jej ujędrnieniem oraz wyrównaniem struktury. Skoncentrowana dawka składników aktywnych stanowi terapię korygującą na całe ciało, w tym: dekolt, ramiona, plecy, brzuch, nogi, pośladki oraz okolice bikini.

DZIAŁANIE:

0,2% stabilnego czystego retinalu to forma witaminy A o niskim potencjale drażniącym, co umożliwia jego stosowanie na skórze wrażliwej. Normalizuje złuszczanie i stymuluje odnowę naskórka, redukując szorstkość oraz zapobiegając wrastaniu włosków, w tym efektowi „truskawkowych nóg”. Zmniejsza widoczność oraz normalizuje pracę gruczołów łojowych, tzw. „porów”. Reguluje ilość wydzielanego sebum, redukując wypryski, krostki oraz zmiany mikrozapalne. Normalizuje proces keratynizacji oraz łagodzi skutki okołomieszkowego rogowacenia skóry, zmniejszając zaczerwienienie i chropowatość na pośladkach, ramionach i na innych częściach ciała. Poprawia integralność, gęstość i teksturę naskórka, zmniejszając widoczność blizn oraz spłycając świeże rozstępy. Znacznie zwiększa poziom napięcia i elastyczności, poprawiając wygląd skóry.

2% witaminy C w formie 3-O-Ethyl Ascorbic Acid to silny antyoksydant, który charakteryzuje się wysoką stabilnością i efektywnością w zwalczaniu wolnych rodników. Przenika w głąb naskórka i działa wielokierunkowo, przyczyniając się do znacznej poprawy kondycji skóry. Skutecznie wyrównuje koloryt i zmniejsza tendencje do powstawania przebarwień potrądzikowych, sprawiając, że skóra ma zdrowy, promienny wygląd.



Dipalmitynian kwasu kojowego to pochodna kwasu kojowego, który poprzez hamowanie aktywności tyrozynazy i zmniejszanie syntezy melaniny ma silne działanie rozjaśniające. Dzięki właściwościom depigmentacyjnym poprawia koloryt skóry, zmniejszając widoczność przebarwień, w tym także tych utrwalonych. Wygładza i zmiękcza naskórek, wspierając proces łagodzenia zmian mikrozapalnych.



Hydroksyprolina to aminokwas, który wspiera stymulację syntezy kolagenu, a także zapobiega degradacji włókien strukturalnych. Wzmacnia strukturę skóry, zauważalnie ją ujędrniając oraz zwiększając elastyczność i sprężystość. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, zapobiegając przesuszeniu oraz łuszczeniu się naskórka.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab