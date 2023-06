Zakupy, które pomagają!

To były ukochane perfumy księżnej Diany. Jedna z najstarszych kompozycji na świecie. Oryginał kosztuje kilkaset złotych, a my znaleźliśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Pomaganie jest społecznie ważne – wzmacnia osobiste wartości i sens, a przede wszystkim jest ogromnym wsparciem dla osób, do których ta pomoc jest kierowana. To małe gesty, które sprawiają, ze świat staje się lepszy i piękniejszy, a powrót do zdrowia łatwiejszy. Pomagać możemy na różne sposoby, także podczas codziennych zakupów w Super-Pharm. W ramach KLUBU lojalnościowego gromadzimy punkty, które możemy przekazać na pomoc rzeczową w postaci środków higienicznych dla podopiecznych trzech organizacji charytatywnych: Rak`n Roll, Akogo? i Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową . Pomaganie jest super! – to hasło towarzyszące inicjatywie Super-Pharm.

W 2022 Klubowicze Super-Pharm przekazali aż 4 483 325 punktów na organizacje charytatywne, które zostały wymienione na darowizny rzeczowe dla Rak`n Roll, Akogo? i Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. W ramach tej pomocy udało się podarować ponad 5600 produktów chemii gospodarczej, środków higieny osobistej i kosmetyków do pielęgnacji!

Taka forma pomocy przekłada się bezpośrednio na samopoczucie i poprawę komfortu w trakcie leczenia. „Rak`n`Roll”: „Kosmetyki, które otrzymałam od Fundacji dały mi siłę do wyjścia z łóżka, pomalowania się i odzyskania kobiecości w trudnym czasie choroby, nawet jeśli musiałam przebywać w domu. Warsztaty makijażowe, w których wezmę udział, pomogą mi w tym jeszcze bardziej! Kosmetyki do pielęgnacji, które dostałam na urodziny były trafione w dziesiątkę, a przesyłka ze środkami czystości była realną pomocą. Dzięki niej, nie musiałam kupować produktów potrzebnych w domu, a zaoszczędzone pieniądze mogłam przeznaczyć na leczenie onkologiczne – mówi Anna, Podopieczna programu Łeb do Słońca!

Każda złotówka wydana w drogeriach Super-Pharm to 1 punkt w Klubie. Warto o tym pamiętać i przekazywać punkty na organizacje charytatywne po zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Super-Pharm lub na stronie wwww.superpharm.pl/klub/charity.