Zaplanuj wystrój wnętrza na zimę

Nadeszła jesień, a z nią długie wieczory spędzane w ciepłym zaciszu naszych domów. To idealny moment, aby nadać wnętrzu wyjątkowy, przytulny charakter. Dzięki rozwiązaniom inteligentnego domu będziemy w stanie zapewnić sobie komfort, bezpieczeństwo i przede wszystkim estetyczny design naszej przestrzeni. Dobór odpowiednich kolorów ścian, oświetlenia czy dodatków dekoracyjnych to kwestie, których nie powinniśmy bagatelizować. Przy aranżacji pomieszczeń warto kierować się naszym osobistym gustem, ale też zwracać uwagę na codzienny komfort. Wystrój wnętrz w dużym stopniu oddziałuje na nasze samopoczucie. Odpowiednio urządzone pomieszczenia wprowadzą harmonię, spokój i radość do naszego życia, lecz najważniejszą kwestią zawsze pozostanie wygoda użytkowania. Somfy otwiera możliwości na zwiększenie komfortu życia w naszym zaciszu domowym.

Bezpieczeństwo, komfort i estetyczny design w jednym

Czasem wystarczy zmiana drobnego szczegółu, aby wnętrze naszego mieszkania zyskało całkowicie nowy charakter. Taką metamorfozą mogą być inteligentne zasłony. Stanowią one kluczową rolę w kształtowaniu atmosfery, będąc ważnym elementem dekoracyjnym. Ponadto poprzez integrację z rozwiązaniami oferowanymi przez technologie smart home zapewniają tworzenie zautomatyzowanych scenariuszy oraz komfort obsługi nie tylko z wygodnej sofy czy łóżka, ale też spoza domu. Elektrycznymi zasłonami można sterować za pomocą pilota, aplikacji na telefon lub głosu.

Aby zautomatyzować zasłony, Somfy proponuje rozwiązania w postaci napędów z serii Movelite oraz Glydea Ultra. Napędy Movelite™ sprawdzą się dla wszystkich typów zasłon - klasycznych, fałdowanych, marszczonych czy w harmonijkę. Movelite 35 RTS pozwala na sterowanie zasłonami o wadze do 35kg. Ponadto jest kompatybilny zarówno z prostymi, jak i zakrzywionymi szynami, o maksymalnej długości wynoszącej 10 metrów. Szczególnie wart uwagi jest model Movelite WireFree 35 RTS – bezprzewodowy napęd do karniszy zasilany akumulatorem i sterowany za pomocą radiowego systemu RTS. Jego instalacja nie wymaga ingerencji w ściany, prowadzenia przewodów elektrycznych.

GLYDEA ULTRA 60e RTS to rozwiązanie o standardzie premium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Glydea™ Ultra wyróżnia się wyjątkowo cichym trybem pracy. Napęd emituje dźwięk na poziomie 38 dBA. To rezultat zaawansowanej technologii tłumienia hałasu oraz wibracji, zastosowanej bezpośrednio w silniku. Jest to idealne rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie kluczowe znaczenie ma zachowanie ciszy, spokoju i komfortu akustycznego. Urządzenie nadaje zasłonom lekki i płynny ruch, nawet jeśli ich masa sięga do 60 kg. Za pomocą jednego dotknięcia na pilocie, smartfonie lub tablecie można łatwo dostosować położenie zasłon, a tym samym wykreować unikalny klimat.

Napędy stają się niemal niewidoczne, gdyż są całkowicie ukryte za zasłoną. Zaawansowana konstrukcja szyny i obrotowe uchwyty sufitowe minimalizują prześwity, co umożliwia pełne zaciemnienie i poprawia estetykę wnętrza. Zautomatyzowane zasłony zachwycają swoim eleganckim i nowoczesnym wyglądem, który bez trudu dopełni każdy wystrój. To także wiele praktycznych korzyści jak chociażby ochrona naszej prywatności lub poprawa bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu centrali TaHoma switch możliwe jest tworzenie własnych scenariuszy pozwalających na automatyczne rozsuwanie się zasłon o określonych porach dnia. Użycie dodatkowych czujników pozwoli na uzależnienie otwarcia i zamknięcia zasłon od poziomu nasłonecznienie czy temperatury wewnątrz domu pomagając zimą dogrzać pomieszczenie lub latem zatrzymać w nim przyjemny chłód. Dodatkowo niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdujemy, nasze okna mogą w każdej chwili odsłonić lub zasłonić się, pozorując obecność domowników.

Zdalna kontrola światła

W ponure jesienno-zimowe dni oświetlenie to już nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim czynnik wpływający na nasze samopoczucie i komfort życia. Jasne i ciepłe światło może stworzyć przytulną atmosferę w naszych domach, pomagając nam w odprężeniu się. Jednocześnie podkreśla detale wystroju wnętrza i pozwala tworzyć unikalny nastrój na przykład podczas romantycznej kolacji. Aby mieć większą kontrolę nad oświetleniem naszego domu, warto nabyć odpowiedni zestaw odbiorników do zarządzania smart home, jak na przykład IZYMO Dimmer io od Somfy. Umożliwi on zdalne sterowanie oświetleniem, pozwalając na jego włączanie, wyłączanie oraz regulowanie jasności za pomocą smartfona, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Połączenie i harmonizacja wszystkich komponentów systemu smart home możliwe jest za pomocą wcześniej wspomnianej już centrali TaHoma switch od Somfy. To wszechstronny system zarządzania inteligentnym domem, który odpowie na nasze wszelkie codzienne wymagania. Centrala jest kompatybilna z ponad 200 różnymi urządzeniami i wspiera 21 renomowanych marek smart home. Za jej pomocą można wygodnie sterować urządzeniami za pomocą smartfona, tabletu czy głosu.

Akcja promocyjna

Priorytetem Somfy jest zagwarantowanie wygody poprzez wprowadzenie nowych technologii do wystroju naszego domu. Od początku swojej działalności firma podkreśla kluczową rolę rozwiązań smart home w trakcie aranżacji wnętrz. Wszystko opiera się na trzech głównych filarach, do których należą: komfort, bezpieczeństwo i estetyczny design. 23 października rozpoczyna się najnowsza kampania marki, w ramach której nabyć można napędy do zasłon w wyjątkowo atrakcyjnych cenowych. To najwyższy czas na zapewnienie sobie spokojnych chwil na nadchodzące chłodniejsze miesiące.

Promocja potrwa do 31 stycznia 2024 roku i obejmuje wybrane napędy do zasłon Somfy w określonych punktach sprzedaży.

Produkty objęte promocją:

Napędy do zasłon – Somfy Movelite

Napędy do zasłon – Somfy Glydea

Napęd do zasłon – Somfy Irismo

i Autor: Materiały prasowe Somfy

i Autor: Materiały prasowe Somfy

i Autor: Materiały prasowe Somfy