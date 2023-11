Zastrzyk energii dla ciała – jak działa kawa na skórę?

Duże zmiany w sieci Vistula. To odpowiedź na oczekiwania konsumentów.

Przemysł kosmetyczny od dawna docenia dobroczynne właściwości kawy, a w szczególności zawartej w niej kofeiny. Znajdziemy ją zarówno w formułach kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ciała, jak i włosów. A my wyjaśnimy zaraz, dlaczego warto po nie sięgać!

Zarówno kofeina, jak i ekstrakt z nasion kawy silnie stymulują przemianę materii i poprawiają mikrokrążenie krwi w tkankach skóry, a dodatkowo wpływają na zdolność rozkładu tłuszczu (aktywują proces lipolizy). To właśnie te właściwości sprawiają, że oba te składniki są cennym sprzymierzeńcem w walce z cellulitem – znajdziecie je zarówno w kosmetykach antycellulitowych, jak i ujędrniających skórę. Olej z nasion kawy, ze względu na bogactwo fitosteroli, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, polifenoli i witaminy E wykazuje silne właściwości regenerujące, ujędrniające i kojące skórę. Właściwości te sprawiają, że możecie go często spotkać w formułach kosmetyków do pielęgnacji twarzy.

Kawa w kosmetykach – jak działa na skórę?

Kawa, dzięki zawartej w niej kofeinie przyspiesza proces lipolizy, co bezpośrednio wpływa na obniżenie poziomu odkładającej się tkanki tłuszczowej i pozytywnie oddziałuje na redukcję cellulitu. To jednak nie jedyne jej zalety!

Właściwości kawy, które docenisz w pielęgnacji:

poprawienie mikrokrążenia krwi – lepsze krążenie w skórze to lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek, skóra staje się bardziej gładka i promienna,

pobudzenie metabolizmu i wpływ na lepszy przepływ limfy,

właściwości detoksykujące,

poprawa poziomu elastyczności i ujędrnienie skóry,

zmniejszenie opuchlizny i niwelowanie cieni pod oczami,

działanie regenerujące,

łagodzenie podrażnień skóry.

Kawa, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym zwalcza także wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się skóry i przeciwdziałając stresowi antyoksydacyjnemu.

Kosmetyki z kawą – kiedy warto je stosować w pielęgnacji?

Formuły z kawą to świetna pomoc w walce z cellulitem. Tutaj szczególnie skuteczne są peelingi kawowe do ciała. Zawarta w nich kofeina poprawia krążenie w naczyniach włosowatych, działa detoksykująco i wpływa na proces rozkładu tłuszczów. Efekt? Skóra staje się bardziej jędrna, gładka, a cellulit mniej widoczny.

Peeling kawowy Shimmer Gold BodyBoom

Nie bez powodu pokochało go mnóstwo kobiet! Zawarta w nim kawa robusta wpływa na poprawę jędrności i elastyczności oraz pobudza mikrokrążenia skóry. Obecności w składzie peelingu oleju arganowego, oleju makadamia i ze słodkich migdałów oraz witaminy E dodatkowo wpływa na regenerację i odżywienie skóry. A dzięki drobinkom krzemu – skóra zyskuje subtelny efekt glow!

Po kawowe peelingi, balsamy i masła do ciała z kawą warto sięgać również podczas diety, kiedy chcecie przeciwdziałać utracie jędrności i elastyczności skóry.

Turboaktywne serum ujędrniające do ciała SKIN HYPE, BodyBoom

W skoncentrowanej formule serum do ciała znajdziecie unikalny Turbo firming complex, kawę oraz guaranę, a także roślinną taurynę i algi. Dzięki wysokiej zawartości skutecznych składników aktywnych, serum wpływa na zwiększenie sprężystości, poprawę elastyczności oraz redukcję cellulitu - skóra staje się jedwabiście gładka i bardziej jędrna.

Jeśli waszym problemem jest opuchlizna i cienie pod oczami – kremy pod oczy z kofeiną pomogą się z nimi rozprawić!

Kosmetyki z kawą to także skuteczne wsparcie dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia się. A dodatkowo kremy pod oczy z kofeina pomogą wam się rozprawić z opuchlizną i cieniami pod oczami.

Rozpieszczająco-nawilżający krem pod oczy Skin Harmony, FaceBoom

Jego wegańska formuła pomaga w redukcji oznak starzenia oraz poprawia witalność skóry. Energii dodadzą jej kofeina i ekstrakt z guarany, które dodatkowo wpływają na zmniejszenie opuchlizny i rozjaśnienie cieni pod oczami. a zawarty w kremie ekstrakt z gotu kola poprawia poziom nawilżenia i działa łagodząco na delikatna skórę pod oczami.

W produktach do pielęgnacji skóry twarzy stężenie kofeiny jest mniejsze niż w produktach do ciała, jednak nie musicie obawiać się „przedawkowania”! Kofeina należy do substancji szybko metabolizowanych i wydalanych z organizmu! Jeśli zależy wam na skuteczności działania kosmetyków z kawą – pamiętajcie o regularnym ich stosowaniu w pielęgnacji!

