Zimowy plan pielęgnacyjny. Kosmetyki, które sprawdzą się przy niskich temperaturach

Wiatr, mróz, niskie temperatury na zewnątrz, ogrzewanie w pomieszczeniach… A do tego smog i promienie słoneczne, które wyrządzają w skórze szkody także zimą. Trudno się dziwić, że o tej porze roku bywa ona przesuszona, zaczerwieniona, skłonna do podrażnień. Dlatego zimą skóra zasługuje na jeszcze więcej troski. Cerę należy odpowiednio „nakarmić”, serwując jej składniki nawilżające i odżywcze, bo odpowiedni poziom nawodnienia, odżywienie i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi to podstawy zimowej pielęgnacji.

DOBRY BASIC - EMBRYOLISSE Lait-Crème Concentre Emulsja do twarzy

Krem odżywczo-nawilżający EMBRYOLISSE jest totalnym must have w zimowej kosmetyczce, a jednocześnie gwiazdą pielęgnacji wśród… gwiazd, bo polecają go m.in. Monica Bellucci, Gwyneth Paltrow, Anja Rubik, Karlie Kloss, Liberty Ross, Julia Restoin Roitfeld, Emily Weiss czy Scarlett Johansson. Jego receptura to unikalne połączenie składników pochodzenia naturalnego oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Apteczna formuła świetnie sprawdza się jako kuracja regenerująco-odżywcza na noc oraz nawilżająco-odżywcza maseczka. Można stosować go też jako bazę pod makijaż, nadającą satynowe wykończenie oraz przedłużającą trwałość makijażu. To taki krem-basic, niezbędny do budowania dobrej rutyny pielęgnacyjnej.

ODMŁADZANIE LEVEL HIGH - Institut Esthederm AGE PROTEOM, Zaawansowane serum trwale redukujące oznaki starzenia się skóry

Drażniące czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UVA, światło niebieskie i zanieczyszczenia atmosferyczne uszkadzają skórę. Zaawansowane Serum Age Proteom™ od INSTITUT ESTHEDERM wspiera i chroni przed uszkodzeniem system białkowy skóry - istotny składnik odgrywający rolę w procesach starzenia się. Serce produktu to opatentowana biotechnologia Age Proteom™ - innowacja powstała na bazie bakterii ekstremofilnych, które dzięki działaniu naśladującym białka opiekuńcze (chaperon-like) zdolne są do wytrzymania ogromnego stresu oksydacyjnego i usuwania wywołanych nim uszkodzeń. W składzie serum wykorzystano również patent Cellular Water, czyli biomimetyczną wodę komórkową o właściwościach energetyzujących komórki skóry, jak również chroniącą przed glikacją karnozynę.

NAPRAWIANIE POPRZEZ SPANIE - YONELLE FORTEFUSION Krem Na Noc Z Melatoniną i Kwasem Hialuronowym Forte

Sen jest sprzymierzeńcem naszej urody. A gdy przed pójściem spać zaaplikujemy YONELLE FORTEFUSION Krem Na Noc Z Melatoniną i Kwasem Hialuronowym Forte, pomoże on skórze zrelaksować się. A jak wiadomo zimowe warunki to dla niej ogromny stres. Krem świetnie sprawdzi się w przypadku skóry z oznakami zmęczenia, starzenia oraz narażonej na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Pod wpływem jej ciepła formuła zaskakuje zmianą tekstury z cięższej na półpłynną. W efekcie ma zdolność idealnego wtapiania się w naskórek, dzięki czemu poprawia jakość, stan i wygląd naszej cery w rekordowo krótkim czasie. Z kolei zastosowanie melatoniny sprawia, że krem zapewnia intensywne działania naprawcze w czasie snu. Naprawia uszkodzenia bariery skórnej, jakie powstały w czasie dnia w wyniku działania wolnych rodników. Cera staje się mniej

DETOKS W KREMIE - YOSKINE Matcha Urban D-Stress, Krem do twarzy na dzień i noc z Herbatą Matcha

Ten krem to partner in crime dla skóry w mieście. Antidotum na smog, stres oksydacyjny i deficyt nawilżenia. Dzięki progresywnym składnikom, chroni młodość skóry poprzez intensywną detoksykację i działanie antyoksydacyjne. W jego składzie wykorzystano Matcha Corti-Guard+ - odmładzający, antyoksydacyjny kompleks z japońskiej herbaty Matcha oraz ekstraktu z dzikiego indygo. Redukuje on w skórze produkcję hormonu stresu (kortyzolu) oraz aktywuje uwalnianie uspokajającego neuropeptydu. Dodatkowo zawiera Total Skin-Detox - bogaty w α-glukany, silnie detoksykujący i oczyszczający skórę ekstrakt, który wykazuje też działanie przeciwzmarszczkowe. Ponadto nawilżająca formulacja cream-to-water (Water-Lock) intensywnie nawilża oraz zapewnia utrzymanie wilgoci wewnątrz skóry przez długi czas, a formulacja APP - chroni skórę przed smogiem.

PIELĘGNACJA NA BOGATO - Resibo Bogaty Krem liftingujący Cream de la cream

Bogate konsystencje otulają skórę zimą niczym ochronna kołderka. Ten krem od Resibo dodatkowo ma solidne działanie odmładzające. Za widoczne działanie odpowiadają wyjątkowo skuteczne składniki aktywne, m.in. wyciąg z kwiatu tzw. kangurzej łapy, peptyd miedziowy, naturalny bioaktywny analog ceramidów i niacynamid. To dzięki nim Twoja skóra odzyskuje jędrność i sprężystość. Bogata, odżywcza formuła i przyjemny zapach spowodują, że ten krem szybko stanie się ulubieńcem w codziennej pielęgnacji. Efekt widać już następnego dnia po pierwszym użyciu!

