Znana sieciówka zamyka swoje sklepy w centrach handlowych. Setki osób idą do zwolnienia. Ich ubrania kojarzyły się z luksusem w atrakcyjnych cenach. Tam już nie kupisz ubrań

Popularny sklep zawija się z galerii handlowych. Tam już nie kupisz ubrań

W ostatnim czasie branża odzieżowa zmaga się z potężnym kryzysem. Wiele znanych sklepów z ubraniami zamyka swoje placówki lub ogłasza całkowita upadłość. Zamknięcia dotyczą przede wszystkim Europy Zachodniej. Tak jest w przypadku sklepów marki Esprit. Według medialnych doniesień aż 15 sklepów w Belgii należących do spółki matki zostanie natychmiastowo zamkniętych. Esprit zamyka również około 40 placówek w Niemczech, co wynika z wygaśnięcia z umowy z tamtejszym operatorem franczyzowym. Jak podaje portal propertynews.pl decyzja o zamknięciu sklepów Esprit podyktowana jest spowolnieniem gospodarczym oraz gwałtownymi podwyżkami cen energii. - Spółka skupia się obecnie na kompleksowej reorganizacji i dalszym rozwoju swojej współpracy z partnerami hurtowymi i franczyzowymi, a także generowaniu nowego impulsu w handlu elektronicznym. Niewypłacalność BEBR i zamknięcie sklepów należących do BEBR było nieuniknione - informuje Esprit Holdings Limited w komunikacie. To nie jedyne zamknięcia Esprit w ostatnim czasie, kilka tygodni temu niewypłacalność ogłosiły placówki w Szwajcarii. W Belgii działać będą jedynie sklepy Esprit prowadzone przez niezależnych operatorów.

Co ze sklepami Esprit w Polsce? Czy będą zamknięcia

Sklepy stacjonarne Esprit działają także w Polsce, między innymi w Warszawie oraz łódzkiej Manufakturze. W naszym kraju funkcjonuje także sklep internetowy tej marki. Obecnie nie ma informacji o planach zamykania placówek w Polsce.

Jakie ubrania dla kobiet po 60-tce? Te stylizacje sprawią, że będziesz wyglądać elegancko i młodo