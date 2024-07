Znany sklep z kosmetykami zamyka swoje oddziały. Zamknięto już sklep w Warszawie. Mają placówki w każdym polskim mieście. To nie koniec likwidacji

Kosmetyczka na wakacje. Co warto do niej spakować?

Wiele sieci sklepowych boryka się z coraz trudniejszą sytuacją finansową. Najgorzej jest w branży odzieżowej, ale problemy dotykają także inne sektory. Branża kosmetyczna to jedna z tym gałęzi gospodarki, która w czasie pandemii radziła sobie bardzo dobrze. Zmienił się jednak model zakupowy i wielu konsumentów zaczęło robić zakupy online. Drogerie Natura oraz obok Rossmanna i Hebe najpopularniejsze sklepy z kosmetykami w Polsce. Sieć już od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi i wdrążyła procedurę zamykania nierentowanych placówek. Jak podaje portal dlahandlu.pl pod koniec 2023 roku Drogerie Natura posiadały 252 sklepy, obecnie jest to już 230 placówek. To jednak nie koniec likwidacji. - W związku z podjętą w 2022 roku decyzją o zrewidowaniu portfela drogerii pod kątem możliwości trwałego generowania pozytywnego wyniku, w roku 2023 kontynuowano plan likwidacji sklepów nierentownych. W zakresie pozostałej sieci sprzedaży spółka prowadziła działania zmierzające do poprawy rentowności obecnego portfolio. Spółka planuje kontynuować takie działania w okresach przyszłych - czytamy w sprawozdaniu firmy.

Drogeria Natura zamyka sklepy. Zlikwidowano słynny sklep w centrum Warszawy

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji Drogerii Natura był sklep przy metrze w centrum Warszawy. W 2016 roku przeszedł on modernizację i ponownie otworzył się dla klientów. Niestety, Drogeria Natura przy Metrze Centrum już nie funkcjonuje. - Decyzja o zamknięciu drogerii Natura zlokalizowanej przy stacji Metro Centrum w Warszawie była dla nas bardzo trudna i długo odwlekaliśmy ją w czasie. Do jej podjęcia zmusiły nas jednak rosnące z roku na rok stawki czynszu oraz brak możliwości renegocjacji z wynajmującym warunków najmu lokalu. Aktualnie jesteśmy w trakcie poszukiwań nowej, równie atrakcyjnej lokalizacji dla drogerii, do której zaprosimy nasze klientki i klientów. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli poinformować o jej otwarciu - powiedział dla portalu wiadomoscikosmetyczne.pl, Edward Komendacki, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych spółki Natura.

