Znany sklep z torebkami z ponad 50-letnią tradycją się zamyka. Tysiące osób do zwolnienia. Trwają wielkie wyprzedaże. Na zamknięcie torebka 500 zł taniej

Słynna marka torebek kończy swoją działalność. Ich produktów już nie kupisz

Rynek sklepów po pandemii mocno się skurczył. Wiele firm zmaga się z potężnymi problemami finansowymi. Cześć z nich nie daje sobie rady i zmuszona jest zakończyć swoją działalność. Jak podaje Polski Obserwator rynek niemiecki regularnie kurczy się o kolejne znane marki. Tak jest w przypadku tej firmy z ponad 50-letnią tradycją. Słynny producent markowych torebek marka Bree ogłosiła upadłość. Jej wyroby przez wiele lat cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ich fanem był nawet sam kanclerz Niemiec – Olaf Scholz. Marka Bree stała się nie wypłacalna i 11 stycznia 2024 roku złożyła wniosek o upadłość z niemieckim sądzie w Hamburgu. To koniec pewnej epoki, a wiele osób może stracić pracę. Marka Bree założona została w 197o roku przez Wolfa Petera i Renate Bree. Obecnie siedziba firmy znajduje się w Hamburgu, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe.

Zobacz także: Fryzjer doprowadził kobietę po 50-tce do łez. Chwycił za nożyczki i rozjaśniacz do włosów. Zrobił jej fryzurę odmładzającą dla kobiet po 50-tce

Ta marka się zamyka. Wielkie wyprzedaże na zamknięcie. Torebki setki złotych taniej

Torebki marki Bree można kupić także w Polsce. Ich produkty dostępne sią miedzy innymi w sklepie bagaze.pl. Obecnie trwają tam wielkie wyprzedaże i wszystko wskazuje, że to ostatni dzwonek, żeby kupić torebki marki Bree. Niektóre modele są tańsze o setki złotych. Na przykład skórzaną torebką Tana kupisz za 549 zł taniej. Jej regularna cena to 1 303 zł, a na wyprzedaż dostępna jest w cenie 754 zł. To wygodny model z długim paskiem dostępny w pomarańczowym kolorze. Z kolei uroczy model torebki Pola jest obecnie tańszy o 511 zł o kosztuje 706 zł.

i Autor: Materiały prasowe Torebki Bree

i Autor: Materiały prasowe Torebki Bree

Sonda Czy warto kupować markowe torebki? Tak Nie