Koniec taniego zwiedzania włoskiego hitu. Opłata za sam wstęp drastycznie poszybuje w górę?

Rewolucja w opłatach za wstęp do Wenecji – kluczowe fakty

planowana podwyżka: maksymalna stawka za jednodniowy wstęp do historycznego centrum w 2027 roku może wynieść nawet 30 euro,

maksymalna stawka za jednodniowy wstęp do historycznego centrum w 2027 roku może wynieść nawet 30 euro, dotychczasowe koszty: w sezonie 2026 opłata wynosiła 5 euro przy wcześniejszej rezerwacji lub 10 euro przy zakupie tuż przed wizytą,

w sezonie 2026 opłata wynosiła 5 euro przy wcześniejszej rezerwacji lub 10 euro przy zakupie tuż przed wizytą, status zwolnień: opłaty unikną osoby nocujące w mieście, dzieci poniżej 14. roku życia oraz mieszkańcy regionu Veneto,

opłaty unikną osoby nocujące w mieście, dzieci poniżej 14. roku życia oraz mieszkańcy regionu Veneto, cel modyfikacji: skuteczniejsze zniechęcanie jednodniowych gości do odwiedzin w najbardziej obleganych terminach.

Wenecja walczy z masową turystyką – wejściówka zdrożeje nawet trzykrotnie

Jak czytamy w informacji na portalu TTG Polska, powołującym się na agencję Reuters, dotychczasowy system opłat opiewający na kwotę od 5 do 10 euro nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Włoskie media, w tym regionalny dziennik Il Gazzettino, opublikowały wypowiedź radnego ds. budżetu i podatków Michele Zuina, który wprost przyznał, że obecna cena wejściówki jest zbyt niska, by działać zniechęcająco na przyjezdnych. Choć pojawiały się propozycje podniesienia stawki nawet do 50 euro, władze miasta skłaniają się ku maksymalnemu limitowi 30 euro za dzień.

Choć ostateczny kalendarz i cennik na 2027 rok nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone – wymagają one bowiem zgody rządu w Rzymie – to kierunek zmian zdaje się być już przesądzony. Burmistrz miasta, Simone Venturini, postuluje wprowadzenie dynamicznego systemu cenowego, w którym wysokość opłaty byłaby ściśle powiązana z poziomem zatłoczenia miasta w konkretnym dniu. Ponadto rozważane jest wydłużenie okresu obowiązywania opłat, który w dotychczasowych latach obejmował głównie wybrane weekendy i święta od kwietnia do lipca.

Warto przypomnieć, jak wyglądał tegoroczny bilans:

60 dni testowych: opłaty obowiązywały w określone dni między 3 kwietnia a 26 lipca 2026 roku w godzinach od 8:30 do 16:00;

milionowe wpływy: miasto zarobiło ponad 5,2 miliona euro, rejestrując niemal 680 tysięcy płatnych wejść;

koszty utrzymania: burmistrz podkreśla, że samo fizyczne utrzymanie historycznej tkanki Wenecji kosztuje rocznie około 100 milionów euro.

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Jak przygotować się do wizyty w Wenecji – praktyczne wskazówki

Planując podróż do Wenecji w 2027 roku, warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z nowymi zasadami, aby uniknąć kar finansowych sięgających od 50 do nawet 300 euro. Najprostszym sposobem na legalne uniknięcie opłaty za wstęp do historycznego centrum jest zarezerwowanie noclegu na terenie gminy Wenecja. Goście hoteli i pensjonatów są całkowicie zwolnieni z opłaty jednodniowej, ponieważ opłacają już lokalny podatek turystyczny wliczony w cenę pobytu.

Należy jednak pamiętać o kluczowej procedurze, która często zaskakuje turystów. Nawet osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty (np. goście hotelowi czy dzieci poniżej 14. roku życia) muszą zarejestrować swój pobyt na oficjalnym portalu miejskim i wygenerować specjalny kod QR. Kontrole na kluczowych punktach dostępowych do miasta, takich jak stacja kolejowa Venezia Santa Lucia czy plac Piazzale Roma, są bardzo skrupulatne. Przed podróżą zawsze warto sprawdzić aktualne komunikaty i dni objęte opłatami na oficjalnej stronie miasta.