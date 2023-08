Noc spadających gwiazd sierpień 2023. Najpiękniejsza noc w roku. Marzyciele i miłośnicy nocnego nieba zacierają ręce. Sprawdź, gdzie i kiedy najlepiej oglądać Perseidy w Polsce

Noc spadających gwiazd, która przypada ana sierpień 2023, to oczywiście maksimum jednego z najpopularniejszych i zarazem regularniejszych rojów meteorytów, jakim jest rój Perseidów. Ogólnie tegoroczny sierpień dla miłośników nocnego nieba jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miesięcy w roku. Mogą oni liczyć na dwie pełnie Księżyca, z których jedna nazywana jest Superpłenią, a druga oznacza Niebieski Księżyc. Jednak to „noc spadających gwiazd” sprawia, że mnóstwo osób wpatruje się w niebo, obserwując niesamowity spektakl i licząc, że to ich życzenie się spełni.

Noc spadających gwiazd sierpień 2023. Kiedy oglądać rój Perseidów?

Najczęściej mówiąc o „nocy spadających gwiazd”, myślimy o roju Perseidów. Ten jest już aktywny w lipcu, ale jego maksimum wypada w sierpniu. Perseidy są jednym z najbardziej znanych, a zarazem regularnych rojów meteorów. Ich nazwa wywodzi się od konstelacji Perseusza, w której znajduje się tak zwany radiant roju, czyli miejsce, z którego wylatują meteory, nazywane często „spadającymi gwiazdami” Jak pisaliśmy wyżej, aktywność Perseidów rozpoczyna się już w lipcu. Można je zobaczyć na niebie od 17 dnia miesiąca, ale nie jest to tak spektakularne widowisko, jak „noc spadających gwiazd” w sierpniu. Romantyczną obserwację nieba warto zaplanować w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy wypada maksimum roju Perseidów. W ciągu godziny będzie można zaobserwować nawet sto „spadających gwiazd”. Częstotliwość ich występowania spowodowała, że zjawisko to określa się „deszczem meteorytów". Co ważne, Perseidy można obserwować jeszcze po „nocy spadających gwiazd". Rój będzie od widoczny na niebie do 24 sierpnia.

Noc spadających gwiazd sierpień 2023. Gdzie w Polsce oglądać rój Perseidów?

Rój Perseidów będzie widoczny w całej Polsce, pod warunkiem bezchmurnego nieba. Do obserwacji „spadających gwiazd” nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu. Najlepiej wybrać się za miasto, gdzie niebo nie jest zanieczyszczone światłem. Jeśli mamy taką możliwość, warto zaplanować obserwację deszczu meteorytów z 12 na 13 sierpnia w Bieszczadach, gdzie znajduje się największy w Polsce park ciemnego nieba.

ZOBACZ TEŻ: W tym mieście nie umawiaj się na randkę na rynku. Chyba że wierzysz w przeznaczenie

Sonda Lubisz nocne obserwacje nieba? Tak, to szalenie romantyczne Tak. Dla mnie to czysta nauka Nie, to nudne