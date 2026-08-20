Nowy hit z lotniska w Gdańsku. Polecimy bezpośrednio do serca europejskiej stolicy

Nowe połączenie z Gdańska do Paryża. Co musisz wiedzieć?

kierunek lotu: bezpośrednie rejsy z Gdańska (GDN) na lotnisko Paryż-Orly (ORY) ;

bezpośrednie rejsy z na lotnisko ; start połączenia: pierwszy lot zaplanowano na 5 kwietnia 2027 roku ;

pierwszy lot zaplanowano na ; częstotliwość rejsów: połączenie będzie całoroczne i obsłuży pasażerów cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki oraz niedziele);

połączenie będzie całoroczne i obsłuży pasażerów (w poniedziałki, środy, piątki oraz niedziele); zastąpienie trasy: nowy kierunek zastąpi w rozkładzie dotychczasowe loty na trasie z Gdańska do Oslo ;

nowy kierunek zastąpi w rozkładzie dotychczasowe loty na trasie z do ; dojazd do centrum: z lotniska Orly do serca Paryża można dotrzeć w około 25–30 minut bezpośrednią linią metra numer 14.

Szczegóły nowej trasy PLL LOT z Pomorza do Francji

Przedstawiciele portu lotniczego w Gdańsku potwierdzili, że narodowy przewoźnik PLL LOT podjął decyzję o znacznej modyfikacji swojej regionalnej siatki połączeń. Inauguracyjny rejs do Paryża odbędzie się na początku sezonu wiosennego, a bilety są już dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży. Decyzja ta wiąże się jednak z optymalizacją oferty i wycofaniem z rozkładu lotów do stolicy Norwegii, Oslo. Samoloty, które dotychczas obsługiwały trasę skandynawską, zostaną przekierowane na realizację połączeń do Francji.

Rozkład lotów został zaplanowany w taki sposób, aby ułatwić podróżowanie zarówno turystom planującym weekendowe wyjazdy, jak i klientom biznesowym. Rejsy z Gdańska będą startować o godzinie 17:00, a lądowanie na lotnisku Paryż-Orly nastąpi po około 2 godzinach i 15 minutach lotu. Samolot powrotny do Polski wystartuje o godzinie 20:20. Połączenie to ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Pomorza, ponieważ dotychczas podróż do stolicy Francji bez przesiadek wymagała korzystania z usług tanich linii lotniczych latających na znacznie oddalone od centrum lotnisko Beauvais.

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Szybki dojazd do serca Paryża i atrakcje nad Sekwaną

Wybór lotniska Paryż-Orly jako docelowego punktu podróży niesie za sobą ogromne korzyści logistyczne dla pasażerów. Port ten jest zlokalizowany zaledwie 13 kilometrów na południe od centrum Paryża. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i niedawnemu przedłużeniu linii metra numer 14, podróżni mogą dotrzeć bezpośrednio do kluczowych punktów przesiadkowych stolicy, takich jak dworzec Gare de Lyon czy stacja Châtelet-Les Halles, w zaledwie 25–30 minut.

Paryż od lat pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kierunków turystycznych na świecie. Bezpośrednie loty z Pomorza otwierają przed pasażerami szansę na szybkie zorganizowanie niezapomnianego urlopu. Na miejscu czekają kultowe atrakcje, w tym spacery wzdłuż malowniczej Sekwany, odkrywanie zakątków artystycznego Montmartre, urokliwych uliczek dzielnic Le Marais i Saint-Germain-des-Prés, a także wizyty w światowej sławy muzeach, takich jak Luwr czy Musée d'Orsay. Całość dopełnia słynna francuska kuchnia, której można spróbować w lokalnych bistro.