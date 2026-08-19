Wystarczy kilka kliknięć, by podróżować za darmo Intercity. Ponad pół miliona Polaków już to robi

Anna Wojnowska
2026-08-19 15:35

Program lojalnościowy narodowego przewoźnika kolejowego bije rekordy popularności. Jak poinformowali przedstawiciele PKP Intercity w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, po pierwszych 100 dniach od uruchomienia platformy „Moje IC” korzysta z niej już ponad pół miliona pasażerów. To absolutny przełom na polskich torach, który pokazuje, że podróżni chętnie zbierają punkty i wymieniają je na darmowe przejazdy pociągami dalekobieżnymi.

Kobieta w pociągu PKP Intercity patrzy przez okno, trzymając smartfon. O darmowych biletach Moje IC przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Najważniejsze informacje w pigułce

  • ponad 537 tysięcy uczestników: tylu pasażerów dołączyło do programu w ciągu pierwszych 100 dni jego funkcjonowania;
  • blisko 990 milionów punktów: tak ogromną pulę zgromadzili podróżni od momentu startu usługi;
  • tysiące darmowych przejazdów: aż 16,4 tysiąca użytkowników zdecydowało się już wymienić zebrane punkty, co przełożyło się na 33,3 tysiąca transakcji;
  • automatyczne naliczanie: punkty są przyznawane bezobsługowo za każdy bilet zakupiony w aplikacji mobilnej lub przez internetowy system e-IC 2.0;
  • prosty przelicznik: każda wydana złotówka na połączenia kolejowe to 4 punkty na koncie uczestnika.

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Wielki sukces pierwszego kolejowego programu lojalnościowego w Polsce

W najnowszym komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu PKP Intercity w mediach społecznościowych przewoźnik kolejowy pochwalił się rewelacyjnymi statystykami. Program „Moje IC”, który wystartował 22 kwietnia 2026 roku jako pierwsza tego typu inicjatywa w polskiej branży kolejowej, przyciągnął już ponad pół miliona osób. Statystyki pokazują, że polscy podróżni niezwykle szybko przekonali się do zbierania punktów i ich aktywnego wykorzystywania.

Z udostępnionych danych wynika, że pasażerowie nie tylko rejestrują się w systemie, ale też regularnie realizują darmowe kursy. Do tej pory 16,4 tysiąca użytkowników wymieniło zgromadzone punkty na bilety, wykonując łącznie ponad 33,3 tysiąca transakcji. Równolegle z programem lojalnościowym dynamicznie rośnie baza użytkowników cyfrowych kanałów sprzedaży – od momentu debiutu nowej usługi w systemie e-IC zarejestrowało się blisko 385 tysięcy nowych podróżnych.

  • Dynamiczny przyrost: od momentu uruchomienia programu w systemie e-IC zarejestrowało się prawie 385 tysięcy nowych pasażerów.
  • Wysoka konwersja: aż 71,4 tysiąca z nowo zarejestrowanych osób zdecydowało się od razu przystąpić do programu lojalnościowego.
  • Aktywne korzystanie: średnio na jednego pasażera, który zdecydował się wymienić punkty, przypadają ponad dwie transakcje zakupu biletów.

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Jak zbierać punkty w programie i jeździć za darmo?

Dołączenie do programu „Moje IC” jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Aby zacząć zbierać punkty, wystarczy zalogować się w aplikacji mobilnej PKP Intercity lub w internetowym systemie sprzedaży e-IC 2.0, a następnie zaakceptować regulamin. Warto pamiętać, że punkty naliczają się automatycznie wyłącznie przy zakupach online – bilety kupowane w kasach biletowych nie biorą udziału w promocji.

Dla nowych użytkowników przewoźnik kolejowy przygotował specjalny pakiet powitalny. Już za samo dołączenie i uzupełnienie preferencji podróżowania można otrzymać łącznie aż 500 punktów na start. Dodatkowe punkty przyznawane są także co roku z okazji urodzin oraz w każdą rocznicę uczestnictwa w programie.

Zasada działania systemu jest prosta: każda wydana złotówka na bilet krajowy to 4 punkty na koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na przejazdy według przelicznika: 1 punkt to równowartość 1 grosza. Oznacza to, że bilet o wartości 49 złotych wymaga zebrania 4900 punktów. Trzeba jednak pamiętać, że bilet za punkty należy opłacić w całości – system nie pozwala na częściowe opłacanie biletów punktami. Zebrane punkty są ważne przez dwa lata od momentu ich aktywacji.

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