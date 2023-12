Wystartował nowy portal turystyczny dla osób 60+

Te lodowiska są tak niesamowite, że nawet Królowa Śniegu roztopiłaby się z zachwytu. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na łyżwy, by przeżyć niezapomniany czas

„Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film zanim kolejny raz obejrzysz go w telewizji

Ideą, która przyświecała twórcom serwisu www.polskadlaseniora.pl jest chęć aktywizacji seniorów w obszarze turystyki. Podróżowanie to doskonała okazja do zdrowego ruchu na świeżym powietrzu oraz szansa na odkrywanie bogactwa polskich zabytków oraz piękna jej natury. Portal ma również wypełnić lukę w polskim internecie, w którym brakuje miejsca poświęconego turystyce skierowanego do osób 60+.

Pomimo dynamicznego rozwoju cyfryzacji, seniorzy nadal często czują się wykluczeni z możliwości korzystania z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Portal „Polska dla Seniora” jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, gromadząc wiele przydatnych informacji w jednym miejscu. Dzięki temu stanowi idealne narzędzie dla osób starszych, które chcą odkrywać uroki Polski.

Serwis „Polska dla Seniora” jest nie tylko przewodnikiem po najatrakcyjniejszych miejscach, ale także platformą, która dostarcza wartościowej wiedzy. Dzięki temu osoby 60+ mogą czerpać radość z podróży w bezpieczny i komfortowy sposób. Serwis pozwala również na wyszukanie idealnych lokalizacji do spędzenia zarówno weekendu, jak i dłuższego urlopu, prezentując różnorodne oferty – od Bałtyku, przez pojezierza, aż po góry.

Fundacja Sensoria, która stoi za projektem, jest organizacją non-profit, od lat angażującą się w działania z obszaru zdrowia i edukacji oraz podejmującą inicjatywy, mające na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego. Nowy portal turystyczny „Polska dla Seniora” stanowi kolejny element wypełniania misji, jaką stawia przed sobą instytucja.