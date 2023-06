Cudowny trik na popękane pięty. Domowa kąpiel za 3 zł w wygładzi je w 10 minut. Stopy będą pięknie prezentować się w sandałach

Domowe sposoby na popękane piety to różnego rodzaju napary z ziół i soli. Kąpiel stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem nagietka, rumianku i liści brzozy. Taka mieszanka zadziała kojąco na uszkodzoną skórę. Dodatkowo, dzięki regencyjnym i przeciwbakteryjnym właściwościom ziół odkazi rany i pomoże w odbudowie naskórka. Po takiej ciepłej kąpieli stóp warto wmasować w nie także intensywnie nawilżający krem z mocznikiem oraz maść witaminową z apteki. Na popękane pięty zadziała także soda oczyszczona.

Babciny sposób na popękane pięty. Genialna domowa mikstura za gorsze

Jednym ze sprawdzonych sposobów na pękające pięty jest kąpiel stóp z sodą oczyszczoną. To trik, który stosowały nasze babcie. Jest kilka metod stosowania sody do zabiegów pielęgnacyjnych na stopach. Jeden z nich to moczenie stóp w roztworze – cztery łyżki sody oczyszczonej na dwa litry ciepłej wody. Taka kąpiel powinna trwać około 10 minut. Następnie, wycieramy stopy szorstkim ręcznikiem (dzięki temu, delikatnie usuniemy zrogowaciały naskórek). Po takim zabiegi dobrze jest zastosować także krem na bazie mocznika. Inną metodą użycia sody na popękane pięty, jest moczenie stóp w ciepłym mleku (około 10 minut), a następnie wtarcie sody w stopy. Po pięciominutowym masażu płuczemy nogi pod letnią wodą i wycieramy do sucha. Po takim zabiegu także warto zastosować krem nawilżający.

O czym świadczą pękające pięty? Tych witamin może brakować w organizmie

Pękające piety, to często wynik źle dobranego obuwia, ale także suchej skóry i chorób. Problem pojawia się u osób cierpiących na cukrzycę, łuszczycę, egzemę, atopowe zapalenie skóry, czy reumatyzm. Przyczyną pękania piet może być także nieodpowiednia dieta, czyli brak składników mineralnych oraz witamin, szczególnie witaminy A i żelaza. A także niedożywienie, nadwaga i brak prawidłowego nawodnienia organizmu.

