Bezpieczny dom na wakacje

Alarmy od Somfy

Leżąc na plaży, wędrując po górach czy zwiedzając miasto nie powinniśmy martwić się o bezpieczeństwo naszego domu. Świetnym rozwiązaniem okaże się instalacja alarmów i kamer, połączonych w jednym eko-systemie inteligentnego domu. Dzięki temu w każdej chwili, kiedy tylko pojawi się zagrożenie, urządzenie wychwyci ruch, zostaniemy o nim poinformowani i nastąpi seria zaprogramowanych akcji – np. włączą się światła, syreny, zamkną się lub otworzą rolety zewnętrzne.

Wybierając alarm, warto postawić na ten, który zagwarantuje najwyższy stopień zabezpieczenia naszego domu. W swojej ofercie Somfy posiada innowacyjny Somfy Home Alarm, który dzięki opatentowanym czujnikom wibracji i otwarcia – IntelliTAG™, rozróżnia codzienne zdarzenia, takie jak podmuch wiatru lub piłka uderzająca w drzwi, od prawdziwej próby włamania łomem lub wiertarką. Dzięki temu, system ogranicza liczbę fałszywych zdarzeń, a jeśli pojawi się realne zagrożenie – od razu włączy syreny alarmowe, zniechęcając włamywacza do wejścia oraz wysyłając powiadomienie na smartfona.

Urządzenie jest łatwe w montażu i eksploatacji – nie ma konieczności układania przewodów lub wiercenia otworów, a konfiguracja odbywa się poprzez połączenia WiFi bez potrzeby zapamiętywania hasła. System można kontrolować przy użyciu aplikacji instalowanej na smartfonie lub klucza zbliżeniowego Key Fob – rozbrojenie alarmu nie wymaga używania klawiatury kodowej. Somfy Home Alarm doskonale sprawdza się również podczas nieobecności właścicieli. Przy pomocy aplikacji możliwe jest nadzorowanie systemu, odbieranie powiadomień, a gdy coś się wydarzy - udzielenie dostępu swoim przyjaciołom i członkom rodziny, by mogli kontrolować sytuację w domu.

Dzięki inteligentnym kamerom Somfy One i Somfy Outdoor Camera możemy również w każdym momencie zajrzeć do naszej posesji. Mają one dodatkowo wbudowane syreny, które mogą być aktywowane automatycznie lub za pomocą smartfona.

Jedna centrala, wielostronna ochrona

- Kamery, alarmy oraz inne inteligentne rozwiązania możemy połączyć w jeden eko-system, poprzez centralę TaHoma Switch od Somfy. Łączy ona innowację z najnowocześniejszą technologią, dopasowując się do każdego stylu życia i potrzeb. Za pomocą jednej intuicyjnej aplikacji na smartfonie, mamy pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami w naszym domu z dowolnego miejsca na świecie. To z pewnością może zapewnić nam spokój o bezpieczeństwo posesji podczas wypoczynku na wakacjach. – mówi Krzysztof Majewski, Country Manager w Somfy Polska.

Bramy, drzwi i okna mają znaczenie

Bezpieczeństwo domu zależy również od odpowiednich okien, drzwi i bramy garażowej. Klasę antywłamaniowości tych produktów określa się poprzez wyspecjalizowane badania niezależnych instytutów. Największą tego rodzaju placówką badawczą w Europie jest ift Rosenheim. Jednym z polskich producentów, który uzyskał pozytywną rekomendację ift dla swoich produktów jest firma WIŚNIOWSKI. Okna i bramy garażowe w klasie antywłamaniowej do RC2 oraz drzwi w klasie do RC3 w połączeniu z funkcjami smart skutecznie utrudniają włamanie i wydłużają czas na naszą reakcję.

- Ponad 60% włamywaczy przedostaje się do wnętrza posesji przez okna*. Warto wyposażyć je dodatkowo w rolety zewnętrzne, które stworzą jeszcze skuteczniejszą barierę ochronną. Dla pełnego spokoju, najlepiej sięgnąć po sprawdzone rozwiązania od doświadczonych producentów. W firmie WIŚNIOWSKI stale inwestujemy w badania i rozwój, co pozwala nam projektować produkty, które skutecznie chronią przed zagrożeniami, od niekorzystnych warunków atmosferycznych, po potencjalne próby włamania – mówi Marcin Strzelec, dyrektor zarządzający grupą produktową WIŚNIOWSKI.

Osłony możemy zautomatyzować, dzięki inteligentnym napędom od Somfy, np. S&SO RS100 io lub RS100 Solar io, zasilanym energią solarną – do ich działania nie potrzebujemy podłączać kabli doprowadzających prąd. Inteligentne rozwiązania zapewnią nam wygodną kontrolę nad domem z pozycji smartfona. Jeśli ktokolwiek próbowałby podnieść ręcznie osłonę, natychmiast otrzymamy powiadomienie na telefon. Możemy również sterować naszymi roletami z każdego zakątka świata, symulując obecność w domu, co skutecznie odstraszy niechcianych gości.

i Autor: Materiały prasowe Somfy