Chrupiąca przyjemność, której nikt się nie oprze!

Dla małych i dużych łasuchów

Masz ochotę na coś smacznego i chrupiącego? I ma to być coś, co możesz ze sobą zabrać ze sobą idąc do parku czy jadąc na wycieczkę? Nic w tym dziwnego – piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, a w trakcie aktywności fajnie „coś przekąsić”. Dlatego koniecznie zajrzyj do oferty marki Tygryski, która w zanadrzu ma coś, co zachwyci nie tylko doskonałą jakością, ale i wyśmienitym smakiem – zarówno to młodsze, jak i starsze pokolenie.

Tygryski bez wątpienia są numerem 1 wśród najchętniej wybieranych naturalnych chrupek kukurydzianych bez glutenu i dodatku cukru*. Wiedząc, że chwile spędzane w gronie rodziny są tymi najważniejszymi, marka stworzyła całkiem nową kategorię produktów, jakiej na rynku jeszcze nie było. Do pasiastej Rodziny dołączyły Tygryski GOLD, czyli chrupki dla seniorów, wnucząt i całej rodziny! A przecież nic tak nie łączy, jak wspólne chrupanie…

Nowe Tygryski GOLD to trzy wyjątkowe propozycje: pyszna papryka, aromatyczny ser i solony karmel. To właśnie te smaki zostały wybrane z pomocą seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co jeszcze je wyróżnia? Chrupki zostały wzbogacone błonnikiem pokarmowym, rekomendowanym w diecie osób starszych i jako jedyne na rynku z tym składnikiem są bezglutenowe. W ich składzie nie znajdziemy również oleju palmowego ani wzmacniaczy smaku. Z kolei za sprawą większej gramatury opakowań, będzie można się dzielić nimi z bliskimi. Ale uwaga! Lepiej zrobić zapasy…

Zorganizuj Tygryskowe karaoke

Pogoda nie dopisała i z planów szaleństw na świeżym powietrzu nici? W takim wypadku nie ma jak… rodzinne karaoke, bo przecież chrupać, to znaczy śpiewać, każdy może! Jeśli chcecie się o tym przekonać, koniecznie zajrzyjcie na oficjalny profil marki na YouTube. Czeka tam na Was przebojowa piosenka Tygryski chrupią bardziej!, która do wspólnego śpiewania umie porwać całe pokolenia! Do tego paczka Tygrysków GOLD pod ręką… i tak się można bawić!

i Autor: materiały prasowe Tygryski