Cięcie piwowi po przekwitnięciu. Tego błędu nie popełniaj, bo nie piwonia nie zakwitnie w kolejnym sezonie

Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić szczotkę do toalety. Jak to uczyniłam, to aż zrobiło mi się niedobrze. Od teraz raz w tygodniu sypię ten proszek i czyszczę szczotkę od toalety

W trakcie sezonu wegetacyjnego piwonie przycinamy jedynie odrobinę i dotyczy to jedynie łodyg z pąkami. Po przekwitnięciu łodygę przycinamy na wysokości kilku centymetrów poniżej kwiatu. Resztę zostawiamy do jesieni.

Cięcie pinowi po przekwitnięciu. Tego błędu nie popełniaj, bo nie piwonia nie zakwitnie w kolejnym sezonie

Piwonie bylinowe obumierają dopiero jesienią. Mimo że kwiaty już dawno przekwitły, to liście jeszcze długo pozostają zielone, a we wrześniu powoli czerwienieją. Dlatego przycinanie powinniśmy zostawić do jesieni. Jednak trzeba to zrobić przed pierwszymi przymrozkami. Najlepiej do 15 października. Chociaż niektórzy ogrodnicy uważają, że przy ciepłej jesieni, cięcie można wykonać nawet z końcem listopada. Trzeba jednak pamiętać, że zbyt późne przeprowadzenie zabiegu może uszkodzić roślinę. Piwonie bylinowe przycinamy przed zimą przy użyciu ostrego sekatora. Pędy tniemy tuż nad ziemią. Dzięki temu wiosną odbiją silniejsze i zdrowsze, co przekłada się na obfitość kwitnienia. Ponadto w trakcie wzrostu piwonii, warto usuwać boczne pąki kwiatowe, pozostawiając jedynie pąk główny. Wtedy kwiatów będzie mniej, ale będą duże. Natomiast ścięcie szczytowych paków i pozostawienie bocznych, daje efekt większej liczby kwiatów, jednak o mniejszych rozmiarach. Po przekwitnięciu piwonii obcinamy kwiatostany wraz z fragmentem pędu. W ten sposób nie dopuszczamy do związania się owoców, które mogłyby negatywnie wpłynąć na kwitnienie w kolejnym sezonie.

