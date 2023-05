i Autor: Materiały prasowe RAMA

Co wybierać zamiast tradycyjnego masła?

Upfield, lider światowego rynku żywności roślinnej, wprowadza do sklepów w Polsce kolejną nowość: 100% naturalną, 100% roślinną i 100% funkcjonalną Ramę Używaj Jak M@sło. To wyjątkowa, roślinna alternatywa dla produktów odzwierzęcych ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie, doskonały smak i mniejszy ślad węglowy. Rama Używaj Jak M@sło jest idealna do smarowania, gotowania i pieczenia. Ambasadorką roślinnego produktu Upfield jest Daria Ładocha, kulinarna ekspertka i pasjonatka zdrowego jedzenia, która poleca nową Ramę zamiast tradycyjnego masła.