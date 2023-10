Cukierek albo psikus

MAOAM albo psikus!

Bogata i różnorodna oferta gum rozpuszczalnych MAOAM w okresie Halloween powiększyła się o limitowaną edycję jednego z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych produktów! Niesamowicie pyszne wydanie MAOAM Pinballs to 3 wyjątkowe smaki – jabłko, pomarańcza i czarna porzeczka. Ta słodka przekąska idealnie sprawdzi się podczas straaaasznego wieczoru z najbliższymi.

HARIBO - potwornie pyszne żelki!

Halloweenowa oferta HARIBO to pyszne słodkości w trzech limitowanych odsłonach. Owocowe w smaku Ghostly Gummies zawiera potwornie fajne, owocowe żelki w kształtach nietoperzy, szkieletów i dyni. HARIBO Halloween to natomiast zestaw 21 minipaczuszek, doskonałych do podzielenia się z dużymi i małymi wielbicielami słodyczy, którzy być może za chwilę zapukają do twoich drzwi! HARIBO Vampire sauer to wyjątkowe żelki-nietoperze o zaskakującym owocowo-lukrecjowym smaku, w kwaśnej posypce. Okolicznościowe propozycje HARIBO doskonale sprawdzą się na halloweenowe party albo filmowy wieczór z dreszczykiem!

i Autor: Materiały prasowe Haribo