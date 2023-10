Czego młodzi oczekują od pracy w gastronomii?

Młodzi Polacy nie pozostawili złudzeń - większość z nich wskazała, że głównym powodem do podjęcia pracy jest chęć posiadania własnych pieniędzy (85% badanych). Gastronomię wybierają z powodów równie pragmatycznych – właśnie w tej branży najłatwiej jest znaleźć zatrudnienie młodym ludziom (78% respondentów). Jednocześnie przyznają, że to właśnie branża gastronomiczna daje możliwość poznawania ciekawych ludzi (77% ogółu).

Jak mówi psycholożka dr Ewa Jarczewska-Gerc: „Zależało nam, by sprawdzić, jakie są odczucia i potrzeby młodych osób, dla których często praca w gastronomii jest tą pierwszą w życiu. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się ich opiniom i odczuciom, stanowiącym drogowskaz dla wszystkich pracodawców. To, co zdecydowanie dostrzegamy, to fakt, że młodzi ludzie wymykają się stereotypom kreowanym na ich temat – często w kontekście młodych mówi się o braku umiejętności porozumienia ze starszymi pracownikami. Okazuje się, że badani są zadowoleni z pochwał przełożonych (81%), czują, że mogą być z nimi szczerzy (68%), a także mogą im ufać (66%). To właśnie pochwały od przełożonych i współpracowników oraz dobra atmosfera w pracy są dla nich motywujące”.

Wyniki pokazały, że najczęściej odczuwanymi przez wszystkich badanych emocjami podczas wykonywanych obowiązków są: pozytywne wyzwanie (67%) oraz zadowolenie i satysfakcja (65%). Młodzi w dużej mierze traktują pracę jako miejsce, w którym mogą spotkać lubiane osoby (74%). 76% pracowników jest zadowolonych z pracy i jej warunków.

Jeśli chodzi o zatrudnionych w McDonald’s, ich poziom zadowolenia jest nieco wyższy niż pracowników konkurencji i wynosi 79%. Wśród pięciu głównych powodów w tym obszarze pracownicy McDonald’s Polska wykazują wyższy poziom zadowolenia niż osoby pracujące w innych miejscach ze względu na: terminowość wypłat (89% vs 83%), relacje ze współpracownikami (87% vs 82%), miłą atmosferę w zespole (82% vs 78%), elastyczne godziny pracy (87% vs 75%) i warunki socjalne (84% vs 74%). Ogół badanych wskazuje również na odczuwany stres (53%), jednak nie jest on przytłaczający, a wręcz może być czymś co motywuje. Najbardziej stresują ich relacje w pracy (54%) – co może podkreślać, znamiennie dla młodych pokoleń, jak istotną wartość mają dla nich właśnie kontakty z innymi.

„Około 61% pracowników McDonald’s w Polsce to przedstawiciele pokolenia Z (osoby do 24. r.ż). Dla nich często McDonald’s jest pierwszą pracą. Rozwijamy wiele rozmaitych kompetencji: pracy w różnorodnym zespole, budowania relacji, priorytetyzacji zadań. Osoby z tej generacji szukają pracodawcy, który podziela ich poglądy, wartości i spojrzenie na świat, i przede wszystkim cechuje się sprawiedliwym, otwartym podejściem do drugiego człowieka. W McDonald’s stawiamy na dobre samopoczucie ponad 33 000 pracowników, co przekłada się na przyjazną atmosferę w zespole i zadowolenie z pracy. Słuchamy uważnie naszych pracowników, wspieramy ich i dajemy poczucie akceptacji, a tym samym możliwość bycia sobą. Szczególnie istotne jest dla nas tworzenie włączającego miejsca pracy - w którym niezależnie od wieku, płci, narodowości, tożsamości płciowej, każdy pracownik czuje, że przynależy do zespołu. To, co ważne dla naszych pracowników, jest ważne także dla nas” - mówi Patrycja Pazio, Employer Reputation & Engagement Consultant, McDonald's Polska.

Potrzeby młodych są zróżnicowane. Z jednej strony ważne są dobre relacje ze współpracownikami (86%), miła atmosfera w zespole (84%), natomiast z drugiej, stawiają oni na pragmatyczne oczekiwania takie jak elastyczne godziny pracy (81%) czy pewne zarobki, płacone na czas (81%). McDonald's dostrzega te potrzeby i odpowiada na nie – na co wskazują jednoznacznie wyniki badania. Ponadto, pracownicy Maka częściej niż inni wskazywali na umowę o pracę jako istotny aspekt wyboru miejsca pracy (82% vs 67%). Stawiają też bardziej na możliwość rozwoju - pracownicy McDonald’s wyróżniają się na tle osób pracujących w innych miejscach – 74% vs. 71%

i Autor: Materiały prasowe McDonald's

