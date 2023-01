Diabelsko skuteczny sposób na elektryzujące się włosy. Marsz do kuchni po tą jedną rzecz. Włosy będą gładkie jak tafla

Trik na elektryzujące się włosy! Wykorzystaj folię aluminiową

Okazuje się, że folia aluminiowa ma wiele zastosowań, nie tylko w kuchni. Jednym z nietypowych sposobów jej wykorzystania jest pielęgnacja włosów. Folia aluminiowa sprawdzi w przypadku elektryzujących się włosów. Jest to problem, który dzieje się głównie jesienią i zimą, jednak włosy mogą elektryzować się o każdej porze roku. Najczęstszą przyczyną jest źle dobrana pielęgnacja włosów lub nadmierny kontakt z różnymi materiałami, jak czapki, kapelusze lub szaliki. Pod wpływem pocierania nasze kosmyki ulegają naładowaniu co w efekcie powoduje elektryzowanie się włosów. Jak sobie poradzić z tym problemem? Przede wszystkim dbaj o nawilżenie włosów, najczęściej bowiem elektryzują się włosy przesuszone i pozbawiona odpowiedniego poziomu nawodnienia. W przypadku elektryzujących się włosów sprawdzi się także trik z wykorzystaniem wspomnianej folii aluminiowej. Jedna z TikTokerek pokazała, jak w szybki i prosty sposób pozbyć się elektryzujących się włosów. Wystarczy, że potrzesz niesforne kosmyki folią aluminiową, a włosy natychmiastowo staną się gładkie. Wykonuj ruch zgodny z kierunkiem wzrostu włosów i ułożeniem łusek. Pamiętaj, że folia aluminiowa na elektryzujące się włosy to przede wszystkim działanie doraźnie, a kluczem to pięknej fryzury jest dobrze dobrana pielęgnacja.

