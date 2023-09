Dodaj 2 łyżki do wody i wymieszaj. Armatura kuchenna i łazienkowa zalśni czystością. Osad z wody i kamień na kranach natychmiastowo się rozpuszczą

Baterie łazienkowe bez osadu i kamienia

Jak czyścić baterie łazienkowe i kuchenne, żeby wyglądały jak nowe? Podczas codziennego użytkowania kranów i innych elementów armatury pojawia się na nich kamień oraz zacieki z osadu. To normalnie działanie wody. Na kamień narzekają przede wszystkim mieszkańcy bloków, w których jest bardzo twarda woda. Kamień oraz osad pojawiają się w wyniku rozpuszczanie jonów wapnia oraz magnezu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku, twardość wody powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/l. Elementy wyposażenia łazienkowego oraz kuchennego, które stale mają kontakt z wodą z czasem tracą swój blask, a doczyszczenie kamienia oraz osadu staje się praktycznie niewykonalne. Klasyczne detergenty nie rodzą sobie z tego typu zabrudzeniami. Czy zatem jesteśmy skazani na pokryte kamieniem krany?

Dodaj 2 łyżki do wody, wmieszaj i przetrzyj baterie. Zalśni czystością

To niesamowite, ale większość z nas posiada w swojej kuchni środek, który rewelacyjnie radzi sobie z kamieniem oraz wodnymi osadami. Mowa o occie oraz kwasku cytrynowym. Kwasy genialnie rozpuszczają kamień, Wystarczy, że wymieszasz ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1. W przypadku mały zabrudzeń sprawdzi się metoda 2 łyżki octu na dwie łyżki wody. Zamiast klasycznego octu spirytusowego możesz wykorzystać kwasek cytrynowy. Proporcje zostają te same. Gąbką rozprowadź roztwór po wszystkim zakamienionych elementach. W przypadku trudnych zabrudzeń możesz mieszankę zostawić na kilka minut. Następnie wszystko zmyj i przetrzyj miękką ściereczką. Octu do mycia baterii możesz używać regularnie. Zapobiegnie on powstawaniu zacieków oraz sprawi, że krany i inne elementy nie stracą swojego blasku.

