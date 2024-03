Dodaję 10 g do wody i podlewam skrzydłokwiat. Ekologiczny nawóz sprawia, że rośnie jak szalony. Uratuje nawet więdnące liście. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Co czują osoby, które przeżyły śmierć kliniczną? To, co wyjawiło medium mrozi krew w żyłach. Tak zmienia się życie po śmierci klinicznej

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa obecna w wielu polskich domach. Nic dziwnego, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Wówczas warto szybko zareagować, bo być może miejsce, w którym stoi jest nieodpowiednie lub zaatakowały ją jakieś grzyby. Ja od miesięcy stosuję domowy nawóz do skrzydłokwiatu i zauważyłam, że dzięki niemu rośnie jak szalony. Wsypuję 1 łyżeczkę sody oczyszczonej na 1 litr wody i dokładnie mieszam, aż proszek całkowicie się rozpuści. Takim roztworem podlewam swój skrzydłokwiat. Tę odżywkę można stosować raz na miesiąc. Wzmocni ona roślinę i da jej odporność na ataki szkodników czy chorób. Dzięki temu skrzydłokwiat rośnie i pięknie kwitnie.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Jak zadbać o skrzydłokwiat, aby zdrowo rósł?

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym.

Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi.

Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.