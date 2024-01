Dodaję 10 kropli i nanoszę na brudne fugi na podłodze. Po 10 minutach przecieram ściereczką i są jak nowe. Sposób na czyszczenie fug

Czy płaczące dziecko w kościele to grzech? "Ja przez to przestałam chodzić do kościoła"

Dodaję 10 kropli i nanoszę na brudne fugi na podłodze. Po 10 minutach przecieram ściereczką i są jak nowe

Czyszczenie fug domowymi sposobami jest równie skuteczne co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. A czym najlepiej czyścić fugi, aby nie musieć ich szorować? Tu warto zastosować produkty, które chyba większość z nas ma w swojej kuchni, a są niedocenionymi środkami czyszczącymi. Jednym z nich jest soda oczyszczona, która doskonale sprawdzi się w usuwaniu brudu z jasnych spoin płytek, na przykład białych lub beżowych. Jeśli zatem widzisz, że fug na podłodze w kuchni lub na przedpokoju wymagają czyszczenia, bo straciły swój pierwotny wygląd, to w pierwszej kolejności wypróbuj ten domowy płyn do czyszczenia fug. Przepis przypadkiem znalazłam na Instagramie i u mnie również okazał się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy wymieszać około 10 kropli wody utlenionej z łyżeczką sody i nałożyć na brudne spoiny. Po 10 minutach delikatnie szoruję szczoteczką do zębów i przecierać ścierką. Fugi są czyste i wyglądają dosłownie jak nowe.

Czym wyczyścić fugi?

W czyszczeniu fug sprawdzi się również pasta do zębów, którą nanosimy szczoteczką do zębów i szorujemy. Na koniec powierzchnię należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Jednym z najprostszych sposobów jest wykorzystanie proszku do pieczenia. Wystarczy przygotować gęstą pastę z proszku i wody, a następnie nałożyć ją na spoiny. Po 2 godzinach zmyć wilgotną ściereczką.