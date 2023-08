Domowa odżywka do paprotki. Podlewaj tym naparem, a będzie rosła jak szalona

Paprotka to jedna z najstarszych roślin na Ziemi. Niegdyś istniało ponad milion odmian paproci, do dziś przetrwało około 10 tys., a warunkach domowych hoduje się zaledwie kilka. Najpopularniejsze odmiany to paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare ), paprotka okrągłolistna (Pellaea rotundifolia) oraz nefrolepis wyniosły (Nephrolepis exaltata). Te doniczkowe kwiaty w latach 80 -tych i 90- tych były jednymi z najpopularniejszych w naszych domach, szkołach i biurach. Dziś wracają do łask m.in. ze względu na zdolności pochłaniania szkodliwych substancji z powietrza. Jak dbać o paprotkę, by zachowała piękny zielony wygląd? Wypróbuj sposób z kawą, a będzie rosła jak szalona!

Paprotka domowa usycha? Podlewaj tym naparem a wyhodujesz zielonego giganta!

Paprotka to roślina, która lubi rozproszone światło. Naturalnie te rośliny rosną rosną w niskich partiach lasów lub na gałęziach drzew, więc nie dociera do nich zbyt dużo światła. Dlatego nie wolno wystawiać doniczki z kwiatkiem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jednak paprotka domowa pozostawiona w ciemnym kącie zmarnieje. Paprotka lubi także umiarkowanie mokrą glebę i średnią wilgotność powietrza. Powinno się ja podlewać 1-2 razy w tygodniu. Jednym ze sprawdzonych sposobów na nawożenie paprotki jest podlewanie jej herbatą. Warto także sprawdzić najnowszy trend z Tik Toka i podlewać roślinę kawą bez cukru.

Od kilu tygodni, gdy zostanie mi zimna kawa na dnie kubka, wlewam ją do paprotki. Zaczęła rosnąć jak szalona - napisała tiktokerka mkreuje

