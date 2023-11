Dzień na U: Panowie teraz Wasza kolej!

W piątej już odsłonie kampanii tym razem Stańczyk – kultowa postać obrazu Jana Matejki, bierze Dzień na U, opuszcza Muzeum Narodowe i udaje się na badania, dając tym samym przykład panom. Nieważne, jakie mamy stanowisko i jak bardzo jesteśmy zajęci – dzień na potwierdzenie naszego zdrowia powinien znaleźć się zawsze! Inicjatorem kampanii jest Fundacja Rak'n'Roll, a partnerami Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Nationale-Nederlanden. Honorowym Patronatem objął ją Prezydent m.st. Warszawy.

Dzień na U to dzień, którego potrzebuje każda i każdy z nas, by potwierdzić swoje zdrowie w badaniach profilaktycznych. W tym roku pod lupę brane jest zdrowie mężczyzn. Według badania przeprowadzonego przez ABR SESTA i SYNO Poland dla Fundacji Rak’n’Roll1 aż 58% mężczyzn ocenia swój stan zdrowia jako dobry. Co ciekawe 36% deklaruje wykonywanie badań kontrolnych raz na rok. Wśród nich znalazł się najbardziej zadumany mężczyzna w Polsce - Stańczyk, który wziął Dzień na U, opuścił swój fotel w Muzeum Narodowym i udał się na badania. Jak tego dokonał i co wydarzyło się u lekarza opowiada w spocie kampanii.

W zachęcanie do potwierdzania zdrowia oprócz tytułowego Stańczyka, w którego wcielił się Krzysztof Zalewski, zaangażowali się artyści oraz osoby ze świata mediów, sportu i polityki. W spocie zobaczymy między innymi: Katarzynę Herman, Andrzeja Wronę, Michała Żebrowskiego, Rafała Trzaskowskiego, Olgę Frycz, Mateusza Damięckiego, Oliviera Janiaka, Bovską, Larę Gessler, Martę Wierzbicką, Mery Spolsky. Wsparcia kampanii udzielili również influencerzy: Ciocia Liestyle, Maffashion, Piotr Świniarski, Łukasz Dominiak, Jacek Jelonek, Łukasza Bogusławski, David Gaboriaud, Piotr Czaykowski, Łukasz Dominiak, Michał Korkosz, których także zobaczymy w nagraniu.

- Dbamy o siebie na różne sposoby: chodząc na siłownię, do fryzjera, na zajęcia, które nas rozwijają więc naturalne powinno być dodanie do tej listy również regularnych badań. Dbanie o zdrowie i profilaktyka to coś, o czym powinniśmy pamiętać zawsze, bez względu na ilość obowiązków - przypomina Jacek Maciejewski z Fundacji Rak’n’Roll.

Profilaktyka odgrywa kluczową rolę w trosce o nasze zdrowie. Warto podkreślić, że profilaktyka jest nie tylko dla tych, którzy odczuwają już jakieś dolegliwości, ale przede wszystkim dla tych, którzy chcą zapobiec problemom zdrowotnym zanim się pojawią. Właśnie do tego zachęca kampania Dzień na U. W tym roku twórcy skupiają się na zdrowiu mężczyzn i tym, jak panowie podchodzą do badań profilaktycznych. Okazuje się, że zdecydowana większość mężczyzn biorących udział w badaniu (88%) zdaje sobie sprawę z istotności rutynowych badań kontrolnych dla swojego stanu zdrowia. Tylko niewielki odsetek (3%) badanych wyraził wątpliwości co do potrzeby takich kontroli. To dobitnie pokazuje, że Polacy zdają sobie sprawę, jak ważne jest regularne podejście do badań kontrolnych. To, co jednak ich blokuje to m.in. brak czasu (aż 26%).

- Wielu z nas odkłada regularne badanie na później, jako wymówkę wskazując brak czasu. Dlatego, aby wyjść naprzeciw naszym pracownikom i dać im możliwość wzięcia dodatkowego dnia wolnego, który przeznaczą na badania, po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji zainicjonowanej przez Fundację Rak’n’Roll oraz postanowiliśmy zostać partnerem kampanii. To dla nas niezmiernie ważne, aby dbać o zdrowie, a co więcej promować i zachęcać do badań także innych. Nasz cykliczny udział w kampanii to dowód na to, że chcemy, aby badania profilaktyczne były wpisane na stałe do kalendarza – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej i Rzeczniczka Prasowa Nationale-Nederlanden.

Wysiłki Fundacji Rak’n’Roll wspierają pracodawcy, którzy przystępując do Programu Dzień na U, zapewniają wszystkim swoim pracownikom możliwość przeprowadzenia badań w godzinach pracy, np. poprzez dodatkowy dzień wolny, przekazanie pakietu medycznego czy zorganizowanie badań na terenie firmy. Już prawie 34 000 pracowników w 43 firmach dostaje czas na potwierdzenie zdrowia od swoich pracodawców.

Nie dumaj, rusz się do lekarza! Weź Dzień na U i potwierdź swoje zdrowie.

i Autor: Materiały prasowe Fundacji Rak’n’Roll

