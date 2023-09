Gdzie na grzyby? Tam uzbierasz pełne kosze borowików i podgrzybków. Grzybiarze zdradzili, gdzie jest obecnie najwięcej grzybów

Co musisz wiedzieć, zanim pójdziesz na grzyby

Najprostsza zasada w zbieraniu grzybów brzmi "zbieraj tylko te, które znasz". Jeżeli jakiegoś grzyba nie jesteśmy pewnie lepiej go nie zrywać. W dużym skrócie grzyby jadalne to te, które posiadają gąbczasty spód, należą do niech podgrzybki, maślaki czy kozaki. Charakterystyczną gąbkę posiadają również szatany, czyli goryczaki żółciowe. Są one bardzo podobne do podgrzybków, jednak ich kapelusz jest nieco jaśniejszy i posiada plamki, gąbką jest jasna i po jej dotknięciu lekko się różowi. W smaku są one bardzo gorzkie i praktycznie nie można ich zjeść Jednak w razie podejrzenia zatrucia "szatanem" należy natychmiast udać się na pogotowie w celu przeprowadzenia płukania żołądka. Jednym z najbardziej trujących grzybów w naszym kraju jest muchomor sromotnikowy, często jest on mylony z grzybami takimi jak: czubajka kania, gąska zielonka, gołąbek zielonawy. Posiada on jednak jaśniejszy brzeg. W młodych okazach kapelusz jest okrągły, a potem płaski. Blaszki muchomora są gęste, nieskazitelnie białe i nieprzyrośnięte do trzonu. Co ważne, jego trzon jest pusty, smukły i z charakterystycznym zygzakowatym wzorkiem. Zjedzenie tego muchomora może skończyć się nawet śmiercią.

Gdzie na grzyby? W tych rejonach Polski jest ich teraz najwięcej

Wybierasz się na grzyby, ale nie wiesz, w których lasach jest ich teraz najwięcej. Jednym ze sposobów zaciągnięcia grzybowych informacji s ą media społecznościowe, w których grzybiarze dzielą się swoimi doświadczeniami. Jak podaje interia.pl obecnie nie ma co liczyć na pełne kosze grzybów między innymi w województwie kujawsko-pomorskim. Na drugim biegunie są okolice Leszna. Grzybiarze wskazują że tam można zebrać pełne kosze grzybów.

