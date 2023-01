Genialne patenty na tańszy urlop zimą. Zobacz, jak zaoszczędzić na hotelach i podróży

The Last of Us. Kiedy nowe odcinki? Gdzie oglądać serial na podstawie hitowej gry?

Ferie zimowe 2023 są zdecydowanie droższe niż w ubiegłych latach. Eksperci nie mają wątpliwości, że czekają nas także droższe wakacje ale to nie znaczy, że nie da się podróżować taniej. Wystarczy odrobina chęci i pomysłów, aby udać się na wymarzony odpoczynek. Eksperci z „Travelist.pl” podpowiadają, jak tej zimy podróżować taniej.

Tanie ferie 2023. Elastyczność się opłaca

Jeśli szukamy tańszych rozwiązań na zimowy urlop zacznijmy od wyboru terminu. – Planując urlop w 2023 roku, należy zwrócić uwagę na oferty w przedsprzedaży i sprzedaży regularnej. Oczekiwanie na last minute może okazać się złudne, co potwierdziły już m.in. ubiegłoroczne wakacje – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w „Travelist.pl”. Jak dodaje – Ci, którzy w takim trybie „last” chcieliby jednak zaplanować zbliżające ferie, powinni zwrócić uwagę na trzy istotne czynniki. Wybierając datę podróży, warto zarezerwować termin w środku tygodnia, na przykład od niedzieli do czwartku, zamiast obleganych i dużo droższych weekendów. Kluczową zmienną jest również kierunek – dużo tańsze są pobyty nad Bałtykiem. Podczas gdy średnio za noc w pokoju hotelowym nad morzem musimy zapłacić ok. 430 zł, tak w przypadku gór cena ta wzrasta już do 733 zł. Szukając terminu na zimowy urlop, polecamy również celować w koniec sezonu, a co za tym idzie, zwyczajowy styczeń lub luty zastąpić marcem. Ten, poza korzystniejszymi cenami, często oferuje także ładniejszą pogodę.

ZOBACZ TEŻ: Zima w Polsce 2022/2023. Te termy polecają internauci. Ranking 10 najlepszych basenów termalnych na uzdrawiającą kąpiel

Warto także polować na promocje, które prowadzą portale rezerwacyjne. Np. „Złote Dni Travelist.pl”, które portal zaplanował pomiędzy 16 a 22 stycznia. To najprawdopodobniej ostatni moment, aby podróżnicze plany w szczycie sezonu zrealizować nieco taniej. Chcąc odciążyć domowy budżet w trakcie podróży z rodziną, warto wziąć także pod uwagę bon turystyczny. Środki o wartości 500 zł przysługują jednorazowo na każde dziecko. Należy wykorzystać je do 31 marca 2023 roku – czasu pozostało niewiele, więc radzimy się pospieszyć. Bon turystyczny można zrealizować na terenie Polski, m.in. płacąc za nocleg czy atrakcje turystyczne.

Urlop zimą. Jak zaoszczędzić?

Wybierając miejsce na zimowy wyjazd, oprócz ceny czy wliczonych w nią posiłków, dobrze jest wziąć pod uwagę także dodatkowe udogodnienia. Sala zabaw dla dzieci, basen czy strefa wellness pozwolą cieszyć się wyczekiwanym urlopem nawet w niepogodę, a zarazem zaoszczędzić na dodatkowo płatnych atrakcjach poza hotelem. W tym wypadku rozsądnym rozwiązaniem jest poszukiwanie korzystnych pakietów – jest ich na rynku wiele, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Część obiektów w ofercie posiada darmowy parking. Ta na pierwszy rzut oka niepozorna pozycja również pozwoli zminimalizować wydatki, tym bardziej że opłaty – zwłaszcza za strzeżone parkingi – mogą przyprawiać o zawrót głowy. Udogodnieniem – nie tylko dla podróżujących z dziećmi – są także nowoczesne obiekty, w których znajdziemy mini apartamenty z aneksami kuchennymi. To także dobry sposób na odciążenie budżetu.

Narty 2023 – skipass. Jak zaoszczędzić?

Zimowy wyjazd zarezerwowany? Z wyprzedzeniem należy pomyśleć także o dodatkowych atrakcjach. Wybierając się w góry, warto mieć na uwadze to, aby skipassy lub wejściówki do popularnych term zakupić online, ponieważ to często najtańsza opcja. Można także polować na okazje i zwracać uwagę na korzystne cenowo oferty dostępne w specjalnych abonamentach. Ci, którzy zimę zamierzają spędzić na Podhalu, pod uwagę powinni wziąć karnet Tatry Super Ski. To unikatowy projekt, który daje możliwość korzystania aż z 18 ośrodków narciarskich Podhala, Gorców czy Pienin. Na wspólnym karnecie można szusować na 15 stokach w Polsce (np. na Kotelnicy Białczańskiej, Harendzie czy Polanie Szymoszkowej) oraz na trzech kompleksach słowackich (Bachledka Ski and Sun, Ski Centrum Strachan oraz Meander Thermal and Ski Resort). Na podobnych zasadach działa karnet KRYNICA.ski. Abonament obejmujący 3 ośrodki narciarskie na terenie Krynicy Zdrój i Tylicza daje możliwość skorzystania z 15 różnych wyciągów narciarskich i szusowania na trasach rozciągających się łącznie na 24 km białego puchu.

Jak tanio podróżować?

Planowanie podróży z większym wyprzedzeniem pozwala także zaoszczędzić na transporcie – tym bardziej że do dyspozycji oprócz auta mamy również środki komunikacji publicznej. W przypadku tych ostatnich często wcześniejszy zakup biletów daje możliwość skorzystania z interesujących zniżek. Dla tych, którzy zastanawiają się, czy w tym roku nie postawić na PKP, argumentem „za” – oprócz oszczędności na paliwie – może być także pojawiająca się w sezonie dodatkowa siatka połączeń czy unikatowe doświadczenie, jakie można podarować swoim dzieciom. Zwłaszcza tym, które pierwszą podróż tym środkiem transportu mają jeszcze przed sobą. Turyści, którzy jednak wolą poruszać się autem, mogą minimalizować wydatki na kilka sposobów. Unikając płatnych dróg, nie tylko można zaoszczędzić na kosztach podróży, ale i odkryć piękne krajobrazy (w przeciwieństwie do widoku monotonnej autostrady). Kolejną wskazówką jest parkowanie auta z dala od centrum lub w oddaleniu od popularnych atrakcji, gdzie opłata za postój jest znacznie niższa lub nie ma jej w ogóle. Pamiętajmy, że także ekologiczna jazda autem skutecznie pozwala obniżyć koszty. Na wiele zniżek, w tym na atrakcje turystyczne czy przejazdy kolejowe, mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny, honorowi dawcy krwi czy osoby z niepełnosprawnościami. Nota bene wiele muzeów w konkretny dzień w tygodniu oferuje darmowe zwiedzanie – warto więc zaznajomić się dokładniej z ofertą przed wybraniem się do instytucji.

Źródło: „Travelist.pl”

ZOBACZ TEŻ: Ciekawe miejsca na wakacje 2023. Top 5 pomysłów na niebanalny urlop

Sonda Na czym oszczędasz podczas urlopu? Na hotelach. Zawsze szukam promocji albo zadowlama się niższym standardem Na jedzeniu. Szukam promocji, kupię w marketach albo wynieram, opcje z wyżywieniem w hotelu (jesli jest w atrakcyjnej cenie) Na atrakcjach Na samej podróży. Szukam tanich biletów itp.