Genialny patent na porysowaną i podrapaną patelnię. Dosłownie w kilka sekund będzie jak nowa! "Tego uczą w szkołach gastronomicznych"

Jak uratować zniszczoną patelnię? Ten sposób sprawi, że znów będzie jak nowa

Dobra patelnia idealnie smaży i nie przypala potraw. Jedzenie do niej nie przywiera. Niestety z czasem każda patelnia traci swoje właściwości, a jej powłoka staje się porysowana i podrapana. Korzystanie z metalowych sztućców do mieszkania i przekładania jedzenia na patelni dodatkowo niszczy jej powłokę. Po pewnym czasie taka patelnia przestaje być użyteczna. Jedzenie podczas smażenia przywiera, a domycie patelni staję się prawdziwą torturą. Na szczęście jest sposób, który pozwoli Ci uratować patelnię. Dzięki temu będzie jak nowa. Na TikToku znajdziesz rewelacyjny trik na uratowanie zniszczonej patelni. Wystarczy, że najpierw dokładnie umyjesz patelnię i wytrzesz ją do sucha. Następnie rozgrzej patelnię na kuchence i nasyp do niej dużą ilość soli. Przez kilka minut "smaż" sól aż ta sią zarumieni. Po wszystkim porządnie przetrzyj patelnię suchym ręcznikiem. W komentarzach pod nagraniem powiły się głosy, że trik ten to pierwsza rzecz, jaką uczą w szkołach gastronomicznych. - To pierwsza rzecz, której nauczyłem się w szkole gastronomicznej — pisali użytkownicy TikToka. Warto pamiętać, że patent ten sprawdzi się jednie w przypadku patelni żeliwnych i aluminiowych. Te z powłoką teflonową mogą się w ten sposób zniszczyć.

Sprawdź też: Nieziemsko skuteczny płyn do mycia okien bez smug. Lśniące szyby w 3 minuty. Okna będą czyste przez długi czas

Jak uratować spaloną patelnię?

Częstym problemem jest także spalenizna na patelni. Bywa trudna do usunięcia i klasyczne środki do mycia naczyń nie dają sobie z nią rady. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń niezastąpiony może okazać się ocet. Nie stosuj go jednak w przypadku patelni z emaliowanymi powierzchniami, gdyż mogę zmatowieć. Jak czyścić patelnię octem? Zmieszaj dwie łyżki octu z połową szklanki wody. W przygotowanym roztworze zamocz patelnie, a następnie delikatnie umyj patelnię płynem do naczyń.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie