i Autor: Shutterstock

Jak się pozbyć szkodników?

Gotują aromatyczną zupę i pryskam nią rośliny. Mszyce uciekają w popłochu. Przez całą wiosną i lato mam spokój. Naturalny sposób na mszyce

Wiosną przyroda budzi się do życia, a wraz z nią pojawiają się szkodniki. Miłośnicy kwiatów oraz krzewów doskonale znają mszyce. Pojawią się ona co roku i jak zawsze przynoszą wiele szkód. Mszyce żywią się sokami roślin i mogą szybko doprowadzić do obumarcia kwiatów. Walka z mszycami często jest długa i czasochłonna dlatego już wczesną wiosną należy zacząć to robić. Przygotuj naturalny wywar i pryskam nim rośliny, a mszyce uciekną w popłochu.