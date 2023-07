Idealne orzeźwienie na lato

W pracy, na spacerze, w podróży, nad basenem, na własnym balkonie – w każdym z tych miejsc, w dowolnym momencie, możemy poczuć nagłą potrzebę orzeźwienia. Dodatkowo wysoka temperatura sprawia, że dużo łatwiej o odwodnienie organizmu. Dlatego zarówno podczas wypoczynku, jak i aktywności, w domu i na świeżym powietrzu, zawsze warto mieć pod ręką „coś do picia”. Co? Herbapol Lublin proponuje gotowe napoje herbaciane herbaLOVE lub syropy i herbatki na zimno, które przygotowuje się zaledwie w kilka chwil. Co wybierasz?

herbaLOVE – odkręcasz, pijesz i czujesz orzeźwienie!

Niegazowane napoje owocowo-herbaciane Herbapol herbaLOVE – oparte na białej, zielonej lub czarnej herbacie – doskonale gaszą pragnienie nawet w najbardziej upalne dni. Mają pojemność 500 ml i zaskakują smakami! Arbuz, mango, malina, poziomka czy wiśnia, pysznie komponują się w nich z ziołami: miętą, pokrzywą, kwiatem lipy, rumiankiem i skrzypem. To wygodny i szybki sposób na orzeźwienie w każdej sytuacji. Do wyboru jest obecnie sześć wariantów o wyważonej słodyczy, a każdy z nich zawiera co najmniej 99,8% składników pochodzących z natury. Wszystkie najlepiej smakują schłodzone, co jeszcze potęguje efekt natychmiastowego orzeźwienia.

Herbatka na zimno – zalewasz saszetkę zimną wodą i… już!

Jeśli mamy możliwość przygotowania napoju, np. na garden party lub podczas pikniku, warto sięgnąć po herbatki na zimno. Zapakowano je w oddzielne kopertki, dzięki czemu ich smakiem z powodzeniem można cieszyć się poza domem. Herbapol postawił na trzy warianty smakowe: Malina-Granat, Truskawka-Rabarbar oraz Mięta-Mango. Wystarczy je zalać zimną wodą, by specjalnie przygotowany susz owocowo-ziołowy już po kilku minutach uwolnił swój pyszny smak. Warto pamiętać także, że Herbatki na zimno nie zawierają cukru ani kalorii, dzięki czemu mogą je pić wszyscy członkowie rodziny.

Syropy – wyczaruj aż 21 szklanek pełnych smaku!

Pyszną alternatywę dla popularnych gotowych napojów stanowią także aromatyczne i esencjonalne suplementy diety w formie syropu. Te od Herbapolu nie tylko zaskakują różnorodnością smaków, ale są również niesamowicie wydajne – wystarczą 2 łyżki syropu i 200 ml zimnej wody, aby wyczarować aż 21 szklanek orzeźwiającego napoju z każdej butelki o pojemności 420 ml. Latem warto sięgnąć zwłaszcza po sezonowe nowości, w których królują takie owoce, jak mango, ananas, marakuja, arbuz, rabarbar czy cytryna przywołująca na myśl najlepszą lemoniadę. Natomiast nowy suplement diety o smaku Oranżady to 100% słodyczy lata! W połączeniu z zimną wodą gazowaną to… po prostu kultowa oranżada pełna bąbelków, której smaku nie da się pomylić z żadnym innym.

i Autor: Materiały prasowe Herbapol