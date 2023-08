Idealny posiłek na lato

Najlepszy ekologiczny nawóz do pomidorów. Gałęzie będą uginać się od czerwonych owoców. Domowa odżywka do pomidorów

Fixy marki Knorr cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów ze względu na szybkość i wygodę gotowania oraz gwarancję, że danie zawsze wychodzi tak samo dobre. W efekcie nie stresują się podczas gotowania tym, czy na pewno osiągną pożądaną konsystencję i smak potrawy.

Nowe produkty Knorr z linii Fix Kurczak w sosie to trzy nowe inspiracje na szybki i pyszny obiad. Produkt występuje w trzech wariantach smakowych: pieczarkowym, kurkowym i dyniowym.

Fix Kurczak w sosie w trzech pysznych smakach to nowy produkt na naszym rynku. To doskonałe połączenie warzyw i przypraw, pochodzących ze zrównoważonych upraw. Dzięki przepisowi na opakowaniu w zaledwie 15 minut przyrządzimy niezwykle kremowy i wyrazisty sos do kurczaka o smaku kurkowym (Fix Kurczak w Sosie Kurkowym), pieczarkowym (Fix Kurczak w Sosie Pieczarkowym) i dyniowym (Fix Kurczak w Sosie Dyniowym). Produkt ten idealnie smakuje także w połączeniu z warzywami. Nie masz pomysłu jak je podać? Skorzystaj z wegetariańskiej wersji przepisu, którą znajdziesz na opakowaniu.

KURCZAK W SOSIE KURKOWYM

Idealna kompozycja do przygotowania kurczaka w sosie kurkowym. FIX KURCZAK W SOSIE KURKOWYM to gwarancja smaku i doskonale kremowego sosu bez długiego gotowania. Wystarczy 15 minut, a Twój obiad będzie gotowy. Zobaczysz, że Twoja rodzina pokocha ten pomysł! Skorzystaj z naszego przepisu na opakowaniu. Zamiast kurczaka, sos możesz podać z warzywami.

KURCZAK W SOSIE PIECZARKOWYM

Idealny pomysł na kurczaka w sosie pieczarkowym! FIX KURCZAK W SOSIE PIECZARKOWYM to sposób na szybkie i pyszne danie. Daj się uwieść doskonałej kompozycji smaku na bazie śmietanki i pieczarek. Postaw na szybkość, wygodę i gwarancję idealnie kremowego sosu, który bardzo dobrze smakuje zarówno z kurczakiem, jak i z warzywami.

KURCZAK W SOSIE DYNIOWYM

Spróbuj nowej, aromatycznej kompozycji na bazie dyni, z pomocą której przygotujesz pysznego kurczaka w sosie dyniowym. FIX KURCZAK W SOSIE DYNIOWYM to doskonałe połączenie dyni, czosnku oraz natki pietruszki, które pochodzą ze zrównoważonych upraw. Daj się uwieść kompozycji dyni, czosnku, papryki, kminku oraz natki pietruszki. Razem z nowym FIXem KURCZAK W SOSIE DYNIOWYM stworzysz niezwykle kremowy i wyrazisty sos do kurczaka, który doskonale smakuje również w połączeniu z warzywami.

