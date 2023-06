Jagoda kamczacka lepsza niż borówka? Ma mnóstwo właściwości zdrowotnych i jest na liście nutraceutyków. To „jagoda długiego życia i dobrego wzroku”

Genialny odstraszacz na kleszcze. Wysmaruj siebie oraz zwierzęta, a kleszcze nie będą Cię zauważać. Fachowy sposób, który zdradził leśnik. Warto go poznać przed długim weekendem

Jak często zmieniać majtki? Lekarka zdradziła, że większość osób robi to za rzadko. Bieliznę trzeba zmieniać częściej niż nam się wydaje

To warto wiedzieć

Co zrobić żeby pobudzić kwiaty do kwitnienia? Podlej tym domowym nawozem, a łodygi będą uginać się pod ciężarem pąków

Jagoda kamczacka widnieje na liście nutraceutyków, to znaczy, że łączy w sobie wartość żywieniową z działaniem farmaceutycznym. Jagoda kamczacka, czyli wiciokrzew siny (Lonicera caerulea) przywędrował do nas z Azji, ale znakomicie udaje się w naszym klimacie. Mało wymagający krzew, który rodzi pyszne owoce, można uprawiać nawet w przydomowym ogródku. To prawdziwa bomba witaminowa, która dodatkowo znakomicie smakuje. Jakie ma właściwości zdrowotne, jak smakuje i jak ją uprawiać?

ZOBACZ TEŻ: Kapusta. Młoda to poezja smaku. Ma mało kalorii, a te sposoby na jej przygotowanie to przepis na sukces

Spis treści

Czy warto jeść jagodę kamczacką? Poznaj właściwości zdrowotne

Jagoda kamczacka przez Japończyków nazywana jest „jagodą długiego życia i dobrego wzroku”. Warto ja jeść nie tylko dlatego, że dobrze smakuje, ale także wspomaga walkę ze złym cholesterolem, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy i pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. W porównaniu z czarną borówką zawiera 50 proc. więcej polifenoli, czyli niezwykle cennych antyoksydantów. Ponadto to prawdziwa bomba witaminowa. W składzie znajdują się witaminy A, C, B1, B2, B9, B6, E, P, K oraz magnez, bor, sód, potas, wapń, fosfor, mangan, miedź, bar, krzem, jod. Jagoda kamczacka wspiera odporność, działa przeciwbakteryjnie, wzmacnia serce oraz wzrok. Pomaga także przy infekcjach pęcherza i poprawia prace mózgu. Owoce jagody kamczackiej mają także właściwości odtruwające.

Jak smakuje jagoda kamczacka i do czego ją wykorzystać? W sezonie warto jeść surową

Jagoda kamczacka w smaku przypomina borówkę amerykańską, jednak jest od niej odrobinę kwaśniejsza z subtelną nutką goryczy. Warto także pamiętać, że dojrzałe owoce są słodkie, a kwasowość jest niemal niewyczuwalna. W sezonie jagody kamczackie warto jeść na surowo. Można je dodawać do jogurtów, owsianki i lodów. Jagoda kamczacka znakomicie sprawdzi się w różnego rodzaju nalewkach, ciastach, sokach i konfiturach.

Jagoda kamczacka a borówka amerykańska. Jaka jest różnica?

Kształt i rozmiar to podstawowa różnica między owocami. Jagoda kamczacka jest odrobinę większa od borówki amerykańskiej i ma podłużny kształt. Jak pisaliśmy wyżej, różnice są wyczuwalne także w smaku. Jagoda kamczacka jest bardziej wyrazista. Jeśli chodzi o właściwości zdrowotne, są podobne, chociaż jagoda kamczacka zawiera znacznie więcej antocyjanów, które są silnymi antyoksydantami. Ma także więcej witaminy C oraz E, a także błonnika, kwasu foliowego oraz składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń i potas. Ponadto jagoda kamczacka jest bardziej odporna na mróz.

Jagoda kamczacka – uprawa. Co posadzić obok jagody kamczackiej?

Jagoda kamczacka, czyli wiciokrzew kamczacki, jest mało wymagającym krzewem. Najlepiej sadzić go od września do połowy listopada. Jagoda kamczacka jest odporna na mróz i szkodniki. Dobrze rośnie w glebie o kwasowości od pH 4,5 do 6,5. Zbyt kwaśna gleba jej nie służy (liście bledną i opadają, słabiej owocuje). Najlepsze będzie dla niej stanowisko słoneczne, ale osłonięte od wiatru, jednak sprawdzi się także półcień. Krzew lubi także wilgoć, dlatego podczas upalnego i suchego lata trzeba ją podlewać. Jednak trzeba także pamiętać, że jagoda kamczacka źle toleruje zastój wody i wysoki poziomu wód gruntowych.

ZOBACZ TEŻ: Nie wyrzucaj suchego chleba, zrób z niego nawóz! Pomidory i ogórki rosną po nim jak dzikie, a kwiaty obsypują się pąkami. Sposób babci działa rewelacyjnie

Sonda Borówki amerykańskie czy jagody kamczackie? Które owoce wolisz? Borówki amerykańskie Jagody kamczackie Obie są pyszne