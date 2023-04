Jak się wysypiać w podróży?

Tego nie wkładaj do koszyczka ze święconką na Wielkanoc. Przysporzysz sobie problemów i ściągniesz pecha. Czego nie wkładać do wielkanocnego koszyczka?

Współpraca z myślą o wypoczynku

Sen odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Poprawa jakości snu to prosty, lecz skuteczny sposób na poprawę ogólnego samopoczucia. Jednak jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Accor na zlecenie Novotel, aż 86% Europejczyków przyznaje się do problemów ze snem, z czego 45% obwinia a to stres. Bez wątpienia znaczny wpływ ma na to kultura ciągłej obecności w cyfrowym świecie, która negatywnie odbija się na wypoczynku i jakości snu. Filozofią, jaka przyświeca współpracy Novotel z Calm jest zwrócenie uwagi na przyjemność wypoczynku i snu, zachęcając gości do relaksu i odprężenia poprzez edukację nad tym, jak sprawić, aby sen stał się beztroskim przeżyciem dla naszego samopoczucia i zdrowia.

Dla osób podróżujących z małymi dziećmi Novotel wprowadził kolekcję Sleep StoriesTM w aplikacji Calm, w tym specjalnie dla dzieci Sleep Story™ „Rosy The Racoon”. Historie czytane są przez Annę Acton, brytyjsko-amerykańską aktorkę i wielokrotnie nagradzaną lektorką. „Rosy The Racoon” opowiada historię zdeterminowanej i zręcznej Rosy, która jest szopem praczem i wbrew rodzinnej tradycji postanawia tkać koce, prześcieradła i poduszki dla reszty leśnych stworzeń, pomagając im zasnąć.

Zobacz także: Zaćmienie Słońca w kwietniu 2023 przyniesie konflikty i dramaty. Ten znak zodiaku musi uważać na swoje czyny, inaczej zostaną zgliszcza

W pokojach typu executive Novotel udostępnia gościom dzienniki snu stworzone wspólnie z Calm, których celem jest poprawa jakości snu. Mają temu służyć wskazówki, porady i ćwiczenia do wykonania przed pójściem spać. We wszystkich hotelach marki goście mogą także skorzystać z komfortu wyjątkowej i przyjaznej dla środowiska pościeli Live’N’Dream. Elastyczny materac przegubowy został specjalnie zaprojektowany, tak by zapewnić wyjątkową zdolność pochłaniania ruchu przez całą noc, zapewniając nieprzerwany sen.

Architektura snu

Podróże dla wielu osób są doskonałym sposobem na zadbanie o równowagę między zdrowiem fizycznym i psychicznym1. Dlatego w ramach kampanii marka Novotel przygotowała dla międzynarodowych dziennikarzy dwudniowe experience w świeżo wyremontowanym Novotel Gdańsk Marina w duchu współpracy z aplikacją Calm. W jego trakcie reprezentanci kluczowych mediów mieli szansę zanurzyć się w doświadczenia, jakie oferują gościom hoteli obie marki. Nie zabrakło sesji medytacyjnych, zagadnień związanych z mindfulness i odpowiednią rutyną snu, aktywnego wypoczynku i menu przygotowanego specjalnie przez hotel z myślą o zapewnieniu jak najlepszej relaksacji. Dodatkowo dzięki współpracy z Mercedes Benz, dziennikarze rozpoczęli podróż w klimacie Novotel i Calm od przejazdu cichymi i komfortowymi elektrycznymi vanami EQV, mogąc zakosztować chwili wyciszenia i relaksu. Tym samym marka zwraca uwagę, że relaksacja w podróży może zacząć się już od wyruszenia w drogę.

Zapewnienie gościom jak najlepszych warunków do wypoczynku, relaksu i chwil odprężenia są kluczowe dla naszego hotelu, jak i całego zespołu ­– podkreśla Katarzyna Gudalewicz, dyrektor hotelu Novotel Gdańsk Marina. – Cieszymy się, że dzięki współpracy marki Novotel z aplikacją Calm możemy wznieść poziom guest service w hotelu na jeszcze wyższy poziom i z dbałością o najdrobniejszy szczegół edukować wszystkich odwiedzających Novotel Gdańsk Marina, w jaki sposób maksymalizować wypoczynek w podróży. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę naszą lokalizację, która pozwala na chwilę prawdziwego ukojenia i ucieczki od codzienności.

Kluczowym elementem wyjazdu była debata „Architektura snu”, w której eksperci zdradzili tajniki aranżacji przestrzeni hotelowych, w celu zapewnienia idealnego wypoczynku i relaksu dla wszystkich gości. Swoimi doświadczeniami i przemyśleniami podzielili się: Rafał Setlak - prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Małgorzata Oleszkiewicz – artystka, graficzka i malarka, absolwentka kierunku Architekturę Wnętrz, Scenografii i Grafiki, Patrycja Matyjaszczyk - Regional Marketing Manager - Accor Eastern Europe oraz Katarzyna Gudalewicz – dyrektor hotelu Novotel Gdańsk Marina.

Jako architekci musimy pamiętać, że komfort i relaks to kwestia bardzo indywidualna, która z jednej strony wymaga ramowego podejścia, a z drugiej – przestrzeni na osobiste adaptacje względem preferencji każdego gościa ­– zaznacza Rafał Setlak, prodziekan ds. kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. – Dlatego oprócz wygodnych łóżek warto pamiętać o materiałach redukujących hałas, odpowiednie oświetlenie i paletę barw w wystroju, a także o kwestiach takich, jak cyrkulacja powietrza, regulacja temperatury czy umiejscowienie kontaktów do ładowania sprzętów elektronicznych. Z tego względu estetyka, która wpływa na pierwsze wrażenia i tworzy atmosferę, powinna iść w parze z funkcjonalnością mającą istotne znaczenie na komfort pobytu i wypoczynku.

Sleep StoriesTM są dostępne w aplikacji Novotel x Calm Mini oraz w Calm w wersji premium. Autorska aplikacja Novotel i Calm jest dostępna dla wszystkich gości hotelowych za darmo w każdym pokoju za pośrednictwem kodu QR. Aplikacja obsługuje język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, koreański i japoński.

Zlokalizowany tuż przy plaży w Gdańsku Novotel Gdańsk Marina oferuje 194 nowoczesne i komfortowe pokoje, z których każdy zapewnia widok na morze. Goście mogą skorzystać z menu unikalnej restauracji Fish & Gin, a także szerokiego wachlarza udogodnień, takich jak basen, sauny, strefa wellness i fitness z siłownią oraz salą do crossfitu, korty tenisowe i boisko do siatkówki plażowej. Oferta i lokalizacja hotelu sprawiają, że to idealne miejsce na wymarzony wypoczynek nad polskim morzem.

i Autor: Materiały prasowe Novotel

i Autor: Materiały prasowe Novotel