Jak sobie pomóc po ciężkim dniu? Naucz się relaksować?

To najbardziej wzruszający filmik w sieci! Mama pokazała, co robi pies, kiedy jej córeczka śpi. Ich przyjaźń trwa od pierwszego spotkania

Czasem słońce czasem deszcz – tak w jednym zdaniu większość z nas mogłaby opisać swoje życie. Znalezienie czegoś totalnie radosnego w chwilach smutku może być niewykonalne, ale co, jeśli skupisz się wtedy na małych, przyjemnych rzeczach? Drobiazgach, które dadzą moment zapomnienia o przykrościach i sprawią, że nabierzesz nadziei, że dobra passa powróci. Małe radości pojawią się, kiedy uważnie przyjrzysz się temu co cię otacza. Kolor liści na mijanym przez ciebie drzewie, zapach słodkich wypieków dolatujący z czyjegoś okna czy niespodziewanie głęboki oddech, który sprawił, że poczułaś zapomnianą lekkość. To wszystko pozwoli zapomnieć o cynicznej codzienności. Pozwoli odetchnąć i zmienić perspektywę. Twoją piękną przyjemnością może być też codzienna pielęgnacja.Małe radości przed snem? Wypróbuj już dziś wieczorem!

Zobacz także: Sposoby na świąteczne porządki! Ułatw sobie życie

Przyjemność nr 1

Szampon do włosów Barwa Five Herbs Szampon Nawilżający zawiera pięć pachnących ziół oraz ceramidy, niacynamid, skwalan. Dzięki temu delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę głowy i sprawia, że włosy są nawilżone i wzmocnione. Zaraz po nim sięgnij po Bogatą Odżywkę Regenerującą z olejem z pestek winogron i awokado.

SPRAWDŹ: Barwa Five Herbs Szampon Nawilżający.

SPRAWDŹ: Barwa Five Herbs Bogata Odżywka Regenerująca.

i Autor: Materiały prasowe BARWA

Przyjemność nr 2

Nuxe Crème fraîche® de beauté to rozkosznie bogata formuła oparta na mleczkach roślinnych. To innowacyjny nawilżający krem 3-w-1, uniwersalny produkt do pielęgnacji skóry. Krem nawilżający, mleczko do demakijażu i maska w jednym produkcie.

SPRAWDŹ: Nuxe Crème fraîche® de beauté Krem nawilżający.

i Autor: Materiały prasowe NUXE

Przyjemność nr 3

Garnier Vitamin C Super Serum nałożone wieczorem zapewni efekt gładkiej, ujednoliconej cery pełnej zdrowego blasku i wyraźnie zmniejszone przebarwienia o poranku. Serum zawiera silnie skoncentrowaną 3,5% formułę z witaminą C, niacynamidem i kwasem salicylowym.

SPRAWDŹ: Garnier Vitamin C Super Serum.

i Autor: Materiały prasowe GARNIER

Przyjemność nr 4

Iwostin Age Lift to krem na noc, który intensywnie nawilża i łagodzi suchą skórę. Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy niweluje oznaki starzenia, uelastycznia i sprawia, że twarz zyskuje odnowiony, młodszy wygląd. Stymuluje on produkcję kolagenu w czasie snu, dzięki czemu skóra staje się jędrna i elastyczna. Innowacyjna nocna formuła zapewnia intensywne i głębokie nawilżenie, a także widocznie redukuje zmarszczki.

SPRAWDŹ: Iwostin Age Lift Krem na noc do skóry suchej.

i Autor: Materiały prasowe IWOSTIN

A kolejny dzień zacznij od kawy ze wzmacniającym skórę kolagenem. Remé to suplementacja zawierająca 2500 mg kolagenu VERISOL®, witaminy i minerały pomagające zachować zdrową jędrną skórę, piękne włosy i mocne paznokcie.

SPRAWDŹ: REMÉ Kolagenowa Formuła Piękna.

i Autor: Materiały prasowe REMÉ