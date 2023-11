Jak udekorować dom na święta – najpopularniejsze trendy 2023

Zagotuj wodę i wlej do muszli klozetowej. W ten sposób pozbędziesz się bakterii i brzydkiego zapachu z sedesu. Będzie idealnie czysty. Patent, na mycie toalety

W tym roku mamy do wyboru wiele różnych kierunków w dekorowaniu, ale wyraźnie można wyodrębnić trzy najmocniejsze – tradycyjny, minimalistyczny oraz nieco odważniejszy, polegający na nieoczywistym połączeniu kolorystycznym. Każdy z nich rządzi się swoją paletą barw. Niezależnie od tego, który z nich jest nam najbliższy, każdy wprowadzi do wnętrza świąteczny klimat. A o to przecież chodzi!

Ponadczasowa klasyka

Klasyczna elegancja wciąż nie wychodzi z mody i od lat cieszy się popularnością. Wnosi nostalgiczny nastrój, przypominając o wieloletniej tradycji, a także o dzieciństwie. Głównymi kolorami dominującymi w tym stylu są ciemna zieleń, czerwień i złoto. Wśród dekoracji królują kolorowe szklane bombki oraz tradycyjne ozdoby, takie jak dziadki do orzechów czy koniki na biegunach.

W duchu minimalizmu

Drugim silnym trendem jest w tym sezonie minimalizm, który gwarantuje elegancję i daje poczucie harmonii we wnętrzu. W tym stylu stawiamy na kremowe lub białe tekstylia, dokładając do aranżacji złote bądź białe dodatki z ceramiki. W imię zasady mniej znaczy więcej, warto zachować umiar z liczbą ozdób. Przystrajając choinkę, lepiej zrezygnować z łańcucha i postawić jedynie na lampki choinkowe w ciepłym odcieniu, dodając kilka ozdobnych zawieszek dla urozmaicenia całości.

Róż w roli głównej

Dla tych, którzy każde święta chcą celebrować w nieco innym stylu, a dekorowanie domu traktują jako designerskie wyzwanie, ciekawą propozycją będzie zupełnie nowy trend- połączenia kolorystyczne z różem. Figurki i ozdoby w tym odcieniu nadadzą całemu wnętrzu nieco bajkowego i magicznego charakteru. Ten kolor przez lata był zarezerwowany dla odważnych, a w tym roku króluje na półkach wśród zimowych dekoracji.

