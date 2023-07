Jak ugotować fasolkę szparagową? Jest jedna ważna zasada i jeden magiczny składnik. Zielona i żółta będą smakować jak w najlepszej restauracji

Jak ugotować fasolkę szparagową, żeby zachowała jak najwięcej wartości odżywczych, a przy tym znakomicie smakowała? Trzeba pamiętać, że bez względu na to, czy przygotowujemy żółtą, czy zieloną, fasolkę wrzucamy na wrzącą wodą. To warzywo ma mnóstwo witamin i minerałów. Zawiera m.in. witaminy A, K i C, ale także wapń, potas, magnez, żelazo i kwas foliowy. Ponadto fasolka szparagowa pomaga wzmocnić układ odpornościowy i obniża poziom złego cholesterolu. Ma także mało kalorii – około 37 w 100 g – dlatego jest polecana tym, którzy chcą zrzucić kilka kilogramów. Trzeba jednak pamiętać, że przy odchudzaniu rezygnujemy z fasolki okraszonej masłem i bułką tartą oraz innymi wysokokalorycznymi dodatkami.

Jak ugotować fasolkę szparagową? Jest jedna ważna zasada i jeden magiczny składnik

Żeby fasolka zachowała jak najwięcej wartości odżywczych, podobnie jak bób, wrzucamy ją na wrzącą wodę. Trzeba także pamiętać, żeby gotować ją w całości, wtedy zachowa znacznie więcej witaminy C. Ponadto zielona fasolka szparagowa zawdzięcza swój kolor chlorofilowi, który jest wrażliwy na obróbkę cieplną, dlatego bardzo często warzywo traci piękną barwę. By temu zapobiec, gotujemy fasolkę w dużej ilości wody z odrobiną soli i cukru. Dzięki temu zneutralizujemy kwasy, które wytwarzają się w czasie gotowania, pozbawiając fasolkę koloru. Cukier przyda się także przy gotowaniu żółtej fasolki, bo nie tylko chroni kolor, ale podkręca smak. Zarówno żółtą, jak i zieloną fasolkę gotujemy bez przykrycia, co pozwoli na szybsze odparowanie kwasów. I podstawowa zasada – gotujemy szybko. Jeśli chcemy, by fasolka była jędrna, musimy pilnować czasu. Żółta potrzebuje około 10 minut, zielona około 15. Żeby mieć pewność, że strączki są dobrze ugotowane, warto ich spróbować po kilku minutach od wrzucenia do garnka. Gotową fasolkę odcedzamy. Można ją także przelać zimną wodą, by zatrzymać proces gotowania.

